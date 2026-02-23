Costa Rica y otros países giran alertas tras muerte del líder del Cartel de Jalisco, México

Por revistaeyn.com
Costa Rica, así como Estados Unidos, Canadá y España decretaron este domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, indicó en unas declaraciones a los medios que, la alerta migratoria se realiza de forma conjunta y coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) con el objetivo de "mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia".
"Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico, y que, en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país como sitio para guarecerse ante esas especiales circunstancias", afirmó Zamora.
El ministro costarricense destacó que "los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también, a la lucha interna entre esos carteles y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano".
Zamora también añadió que Oseguera Cervantes está "ligado al mundo de los carteles, responsables directos no solo del tráfico de drogas sino de una cantidad importante de otros delitos que se cometen en los territorios en donde esos carteles ejercen un control".
El Ministerio de Seguridad aseguró que Costa Rica estará pendiente de las implicaciones tras la muerte alias El Mencho, "en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica, y que nacen en Colombia, que tiene correlación directa con estos carteles mexicanos".
De hecho, varias aerolíneas decidieron cancelar sus vuelos hacia Puerto Vallarta y otros estados.
Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir
Pero, no son solo alertas de viaje, también hay alertas de extremar medidas si están en México.
Las autoridades canadienses solicitaron esta domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México, así como por la aparición de bloqueos en las carreteras.
En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".
LLAMADO A EXTREMAR MEDIDAS
La embajada de España en México aconsejó este domingo "extremar precaución" ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.
"A estas horas se mantienen distintos focos de tensión en el país, en especial en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato", indicó la embajada española en un mensaje en redes sociales en la noche del domingo.
Estos estados se encuentran en el centro y en la costa del Pacífico de México.
"Se aconseja extremar precaución y seguir indicaciones de autoridades locales y de la Secretaria de Seguridad", agregó.
El consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, indicó que "se mantienen las recomendaciones de permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable".
La alerta de España, que se une a otras similares de países como Alemania, Francia o Canadá, se produce tras la ola de bloqueos carreteros, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se han registrado en al menos una decena de estados del país, luego de la muerte del líder del CJNG en Jalisco, en el oeste del país.
Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.
Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal.
El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
Con reportes de EFE