Centroamérica & Mundo

Costa Rica y otros países giran alertas tras muerte del líder del Cartel de Jalisco, México

El ministro costarricense destacó que "los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también, a la lucha interna entre esos carteles y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano".

Por revistaeyn.com Costa Rica, así como Estados Unidos, Canadá y España decretaron este domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, indicó en unas declaraciones a los medios que, la alerta migratoria se realiza de forma conjunta y coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) con el objetivo de "mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia". "Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico, y que, en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país como sitio para guarecerse ante esas especiales circunstancias", afirmó Zamora.

El ministro costarricense destacó que "los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también, a la lucha interna entre esos carteles y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Zamora también añadió que Oseguera Cervantes está "ligado al mundo de los carteles, responsables directos no solo del tráfico de drogas sino de una cantidad importante de otros delitos que se cometen en los territorios en donde esos carteles ejercen un control". El Ministerio de Seguridad aseguró que Costa Rica estará pendiente de las implicaciones tras la muerte alias El Mencho, "en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica, y que nacen en Colombia, que tiene correlación directa con estos carteles mexicanos". De hecho, varias aerolíneas decidieron cancelar sus vuelos hacia Puerto Vallarta y otros estados.

Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir

Pero, no son solo alertas de viaje, también hay alertas de extremar medidas si están en México. Las autoridades canadienses solicitaron esta domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México, así como por la aparición de bloqueos en las carreteras. En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".

LLAMADO A EXTREMAR MEDIDAS