Guatemala: Abuelitos Heladeros lanza la “Gran Rifa 2025” para apoyar adultos mayores

Por revistaeyn.com
Abuelitos Heladeros lanza la “Gran Rifa 2025” para apoyar adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La misma será el próximo 18 de octubre, que se llevará a cabo la “Gran Rifa 2025”, la cual será transmitida en vivo a través de las redes oficiales de la fundación; esta es una iniciativa solidaria que desde hace cinco años recauda fondos para sostener a la organización sin fines de lucro Abuelitos Heladeros.
En esta edición, la compra de boletos será en línea, con el objetivo de facilitar la participación de más guatemaltecos desde cualquier lugar del país.
Cada boleto tiene un valor de Q25 y la meta es vender 10.000 números, todo lo recaudado será destinado íntegramente al cuidado de los más de 50 adultos mayores beneficiados.
Abuelitos Heladeros nació en 2020, durante la pandemia, inspirada en los abuelitos que vendían helados en las calles para sobrevivir. Aunque el nombre conserva la esencia de su origen, hoy Abuelitos Heladeros es mucho más; actualmente, acompañan a adultos mayores que sobreviven en oficios como la venta de periódicos, algodones de azúcar, venta de tickets de lotería o dulces típicos. Muchos caminan más de 10 kilómetros diarios, empujando carretillas de hasta 200 libras bajo el sol o la lluvia, con ingresos que apenas alcanzan los Q20 al día.
Cabe destacar que la fundación no los incita ni les exige trabajar. Su misión, por el contrario, es asegurarse de que tengan acceso a alimentos, medicinas, atención médica y compañía, independientemente de su ocupación, siempre en el marco de la economía informal. Preservar el nombre es un homenaje a sus orígenes y una manera de recordar el valor del trabajo realizado; sin embargo, la intención principal es evidente: proporcionar una vejez digna a aquellos que más lo requieren, los abuelos más desatendidos, que deben salir a trabajar diariamente para no morir de hambre.
Entre los premios de esta edición destacan:
Viaje a Roatán para 2 personas todo incluido (5 días)
Vuelo y hospedaje en Hostales del IRTRA para 2 personas (2 noches)
Apple iPhone 16 Pro Max
Sony PlayStation 5 Slim
Smart TV Samsung 4K de 65 pulgadas
Estadía en Courtyard by Marriott para 2 personas
Vales en Cemaco, Shell y FOX
Blanqueamiento dental y limpiezas
Pulsera Pandora con charm
“Cada boleto representa mucho más que la posibilidad de ganar un premio; es asegurar que nuestros abuelitos tengan un plato de comida y acceso a sus medicinas. La solidaridad de los guatemaltecos hace posible que nuestros 52 adultos mayores vivan esta etapa con dignidad”, destacó María Isabel Grajeda, fundadora y directora de Abuelitos Heladeros.
En Guatemala, la situación de la tercera edad es crítica según el Instituto Nacional de Estadística (INE), siete de cada diez adultos mayores viven en pobreza, más del 40% han sido abandonados por sus familias y cerca del 60% enfrenta soledad y falta de acceso a medicamentos. Frente a esta realidad, iniciativas como Abuelitos Heladeros son una respuesta solidaria que devuelve dignidad y esperanza.
Además de la Gran Rifa 2025, la organización se sostiene gracias a donaciones, aportes en especie y un programa de apadrinamiento que permite contribuir desde Q50 al mes mediante un sistema automatizado. Cada aporte significa alimentos, medicinas y compañía para quienes más lo necesitan.
Un ejemplo de ello, es la inclusión exitosa de una enfermera, que proporciona asistencia emocional, controla los medicamentos, realiza transportes y acompañamientos médicos. Esta asistencia integral evidencia que no es solo cuestión de satisfacer las necesidades físicas, sino también de ofrecer cercanía y escucha, así como compañía en un periodo de la vida caracterizado a menudo por la soledad.
“Estamos profundamente agradecidos con todas las empresas y los guatemaltecos que se han sumado a esta quinta edición de la Gran Rifa. Su solidaridad nos permite continuar mes a mes con nuestra labor y dar a nuestros abuelitos la calidad de vida que tanto merecen”, afirmó María Isabel Grajeda, fundadora de Abuelitos Heladeros.