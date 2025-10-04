Guatemala: Abuelitos Heladeros lanza la “Gran Rifa 2025” para apoyar adultos mayores

Centroamérica & Mundo

Abuelitos Heladeros lanza la "Gran Rifa 2025" para apoyar adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La misma será el próximo 18 de octubre, que se llevará a cabo la "Gran Rifa 2025", la cual será transmitida en vivo a través de las redes oficiales de la fundación; esta es una iniciativa solidaria que desde hace cinco años recauda fondos para sostener a la organización sin fines de lucro Abuelitos Heladeros. En esta edición, la compra de boletos será en línea, con el objetivo de facilitar la participación de más guatemaltecos desde cualquier lugar del país. Cada boleto tiene un valor de Q25 y la meta es vender 10.000 números, todo lo recaudado será destinado íntegramente al cuidado de los más de 50 adultos mayores beneficiados.

Abuelitos Heladeros nació en 2020, durante la pandemia, inspirada en los abuelitos que vendían helados en las calles para sobrevivir. Aunque el nombre conserva la esencia de su origen, hoy Abuelitos Heladeros es mucho más; actualmente, acompañan a adultos mayores que sobreviven en oficios como la venta de periódicos, algodones de azúcar, venta de tickets de lotería o dulces típicos. Muchos caminan más de 10 kilómetros diarios, empujando carretillas de hasta 200 libras bajo el sol o la lluvia, con ingresos que apenas alcanzan los Q20 al día. Cabe destacar que la fundación no los incita ni les exige trabajar. Su misión, por el contrario, es asegurarse de que tengan acceso a alimentos, medicinas, atención médica y compañía, independientemente de su ocupación, siempre en el marco de la economía informal. Preservar el nombre es un homenaje a sus orígenes y una manera de recordar el valor del trabajo realizado; sin embargo, la intención principal es evidente: proporcionar una vejez digna a aquellos que más lo requieren, los abuelos más desatendidos, que deben salir a trabajar diariamente para no morir de hambre. Entre los premios de esta edición destacan: Viaje a Roatán para 2 personas todo incluido (5 días) Vuelo y hospedaje en Hostales del IRTRA para 2 personas (2 noches) Apple iPhone 16 Pro Max Sony PlayStation 5 Slim