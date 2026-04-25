Guatemala cuenta con nueva lista de seis candidatos a Fiscal General tras orden judicial

La Comisión de Postulación para Fiscal General de Guatemala aprobó este viernes una nueva nómina de seis candidatos para ocupar el cargo durante el periodo 2026-2030, tras una orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que obligó a repetir la evaluación de los expedientes.

El nuevo listado, que será remitido al presidente Bernardo Arévalo de León para la elección, sufrió un cambio clave con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, quien según diversos analistas era la candidata con mayor apoyo para ser designada por el mandatario, frente a otros con manchas en su expediente en la estela de la actual fiscal general, Consuelo Porras, acusada de corrupción.

En lugar de Morales Valdizón, la Comisión de Postulación votó por Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público (Fiscalía), quien logró integrarse a la nómina final.

La reevaluación de los 48 aspirantes surge luego de que el máximo tribunal anulara la primera selección, al señalar que se acreditó erróneamente la experiencia profesional de algunos jueces para integrar la lista de candidatos que buscan dirigir el Ministerio Público en los próximos cuatro años.

Los seleccionados finales son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

En esta segunda votación, la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia, volvió a quedar fuera al no superar los cinco votos de apoyo.

Durante la sesión, los comisionados enfatizaron que el oficio para remitir la lista al mandatario Arévalo de León debe reflejar que el proceso responde estrictamente al cumplimiento del mandato de la máxima corte.

De hecho, el nuevo proceso para integrar la nómina definitiva se llevó a cabo pese a que diversos comisionados cuestionaron el criterio del tribunal constitucional, que dictaminó que la trayectoria como juez no computa como ejercicio profesional para optar a este cargo.

El presidente Arévalo de León, quien mantiene una abierta pugna con Porras por sus intentos de interferir en los resultados electorales de 2023, tendrá hasta el 16 de mayo para designar al nuevo jefe del Ministerio Público de entre los nombres propuestos.