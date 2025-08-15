Guatemala: embajada estadounidense emite alerta de seguridad por posibles hechos violentos en zona 16

Por revistaeyn.com

Guatemala vive un feriado y en ese entorno, la Embajada de los Estados Unidos en es país emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos.

En un escrito, recomendó tomar precauciones por un "información creíble de una mayor amenaza de violencia entre pandillas", en algunas áreas comerciales en la zona 16.

La misma permanecerá activa desde el jueves 14 de agosto hasta el próximo domingo 17 de agosto.

Las acciones recomendadas son tener cuidado en las áreas comerciales de la zona 16 y ser conscientes del entorno al momento de visitar estas áreas de la mencionada zona.

Luego de esta alerta, difundida en las redes sociales y la página oficial de la sede diplomática, el Ministerio de Gobernación reconoció que existe una amenaza y desplegó personal policial hacia esta zona, confirmó el viceministro de Seguridad, José Portillo.