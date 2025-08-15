Acercamiento comercial entre Latinoamérica y China no preocupa a Trump

Preguntado en el Despacho Oval sobre si le inquieta una posible expansión de las relaciones económicas entre Pekín y poderosas economías latinoamericanas como México, Brasil y el resto de la región, Trump afirmó tajante: "No estoy nada preocupado. Pueden hacer lo que quieran".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le preocupa un potencial acercamiento comercial entre China y países de América Latina, entre ellos Brasil, que busca conectar con otros mercados ante la subida de aranceles impulsada por el mandatario estadounidense.

"A ninguno de ellos le va muy bien. Con lo que estamos haciendo en términos económicos, estamos superando a todos, incluida China. En este momento estamos mejor que cualquier otro país del mundo", aseguró.

Desde su regreso al poder en enero pasado, el magnate republicano ha arreciado la guerra comercial contra sus socios, a los que impuso aranceles - en vigor en su mayoría desde el 7 de agosto- que van desde un 10 % a los países con los que mantiene un superávit, hasta a un 50 % en el caso de Brasil.

En cuanto a la nación brasileña, que enfrenta la cifra más elevada de gravámenes en represalia por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro, Trump advirtió que ha sido "un socio comercial horrible en cuanto a aranceles", además de tener "unas leyes muy malas".

"Creo que lo que han hecho es, en realidad, una ejecución política que están intentando hacer con Bolsonaro. Pienso que es terrible. Pero además nos han tratado muy mal como socios comerciales durante muchos años (...) Así que ahora se les están aplicando aranceles del 50%, y no están contentos, pero es lo que es", advirtió.

Según el nuevo esquema arancelario, los países que tienen déficit comercial con EEUU enfrentan un saldo mínimo del 15 %, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia.