Guatemala ha decomisado 10,8 toneladas de cocaína hasta septiembre

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En el ámbito judicial, las fuerzas de seguridad contabilizan 2.574 detenciones por delitos relacionados con el narcotráfico. Además, 25 personas requeridas mediante procesos de extradición por su presunta vinculación con estas actividades criminales fueron capturadas.

Por revistaeyn.com Guatemala acumula 10,8 toneladas de cocaína incautadas entre enero y el 28 de septiembre de 2026, como resultado de los operativos desplegados por las autoridades para combatir el narcotráfico, informó el Ministerio de Gobernación. El balance de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) también refleja avances en la destrucción de cultivos ilícitos y la captura de personas vinculadas con actividades relacionadas con las drogas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer los resultados durante un acto en el que se entregaron 20 autopatrullas, 12 motocicletas y equipos especializados para la identificación de sustancias ilícitas a la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con el funcionario, las acciones ejecutadas durante el año también han permitido decomisar más de dos toneladas de marihuana y diversas drogas sintéticas. A esto se suma la eliminación de 3,7 millones de plantas de marihuana y 6,6 millones de arbustos de coca, localizados en diferentes operativos. En el ámbito judicial, las fuerzas de seguridad contabilizan 2.574 detenciones por delitos relacionados con el narcotráfico. Además, 25 personas requeridas mediante procesos de extradición por su presunta vinculación con estas actividades criminales fueron capturadas. Villeda atribuyó los resultados al trabajo de inteligencia, las investigaciones y la coordinación entre las instituciones encargadas de enfrentar a las organizaciones criminales. No obstante, señaló que la efectividad de la estrategia antidrogas no debe valorarse exclusivamente por las cantidades de estupefacientes decomisados, sino también por la capacidad de desarticular redes y limitar su capacidad para continuar operando.