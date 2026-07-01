Guatemala recibirá primer lote de armamento estadounidense para modernizar al Ejército

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El Gobierno de Guatemala avanza en el fortalecimiento de las capacidades del Ejército mediante la adquisición de nuevo armamento y equipo militar, una medida que fue posible tras el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos, restricción que durante más de 47 años impidió al país adquirir equipo de defensa de origen estadounidense.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que ya comenzó la recepción de los primeros lotes de armamento y que durante los próximos meses continuarán llegando nuevos equipos para las tres fuerzas del Ejército de Guatemala.

El funcionario indicó que la entrega del equipo se realiza de forma escalonada. Algunos lotes ya fueron recibidos, mientras que otro ingreso estaba previsto para este día. Además, señaló que las entregas programadas para este año concluirán en noviembre.

El ministro destacó que el levantamiento del embargo representa un reconocimiento internacional al compromiso del Ejército con el respeto a los derechos humanos y la defensa del sistema democrático, condiciones que permitieron restablecer la posibilidad de adquirir equipo militar en Estados Unidos.