Guatemala recibirá primer lote de armamento estadounidense para modernizar al Ejército

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El Gobierno de Guatemala avanza en el fortalecimiento de las capacidades del Ejército mediante la adquisición de nuevo armamento y equipo militar, una medida que fue posible tras el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos, restricción que durante más de 47 años impidió al país adquirir equipo de defensa de origen estadounidense.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que ya comenzó la recepción de los primeros lotes de armamento y que durante los próximos meses continuarán llegando nuevos equipos para las tres fuerzas del Ejército de Guatemala.
El funcionario indicó que la entrega del equipo se realiza de forma escalonada. Algunos lotes ya fueron recibidos, mientras que otro ingreso estaba previsto para este día. Además, señaló que las entregas programadas para este año concluirán en noviembre.
El ministro destacó que el levantamiento del embargo representa un reconocimiento internacional al compromiso del Ejército con el respeto a los derechos humanos y la defensa del sistema democrático, condiciones que permitieron restablecer la posibilidad de adquirir equipo militar en Estados Unidos.
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Modernización integral de las fuerzas armadas
Además del nuevo armamento, el Ministerio de la Defensa continúa con la modernización de las capacidades operativas del Ejército. Entre las adquisiciones figuran aeronaves multipropósito para el transporte de personal durante emergencias y desastres naturales, así como aviones especializados para combatir incendios forestales.
En el ámbito naval también se contempla la compra de patrulleras tipo Island, destinadas a fortalecer la vigilancia de las aguas territoriales y reforzar las acciones contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Sáenz indicó que estas inversiones forman parte de un modelo de gestión pública de gobierno a gobierno y adelantó que posteriormente dará a conocer el monto total destinado a la modernización de la defensa. Asimismo, afirmó que Guatemala se convirtió en el quinto país de América Latina con mayor inversión en defensa realizada en Estados Unidos.
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Durante su intervención, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el levantamiento del embargo marca el inicio de una nueva etapa para el Ejército de Guatemala.
El mandatario aseguró que la estrategia impulsada por su administración busca fortalecer la institución desde su estructura interna, mejorar las capacidades operativas mediante entrenamiento y equipamiento, e incorporar estándares internacionales a través de la cooperación con socios estratégicos.
Arévalo señaló que estas acciones permitirán al Ejército enfrentar con mayores capacidades las amenazas del narcotráfico y el crimen transnacional, al tiempo que contribuirán a preservar la seguridad y la estabilidad tanto de Guatemala como de la región.
(Con información de Agencia Guatemalteca de Noticias)