Reunión clave en Guatemala del Jefe del Comando Sur con el Ministro de Defensa

Por: EFE

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, se reunió este jueves con el ministro guatemalteco de Defensa, el general Henry Sáenz, en una visita que se produce una semana después de la polémica sobre la supuesta aceptación por parte de Guatemala de ataques aéreos conjuntos con EE.UU. contra el narcotráfico, lo que el gobierno del país centroamericano negó.

El general Francis L. Donovan también tiene previsto entrevistarse con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. La delegación diplomática estadounidense informó que el encuentro con la cúpula militar guatemalteca abordó la necesidad de fortalecer la alianza de seguridad y coordinar esfuerzos que impidan a los "actores malignos" consolidarse en el Hemisferio Occidental.

"Las conversaciones se centraron en la expansión de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Guatemala, incluyendo los esfuerzos de colaboración en curso para combatir a los narcoterroristas y negar a los actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental", publicó en sus canales oficiales la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Washington considera a Guatemala un miembro clave de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y uno de sus socios de defensa más importantes en la región.

Las reuniones del jefe militar estadounidense en el país centroamericano ocurren en un momento de máxima atención mediática sobre el alcance real de la cooperación de Washington en suelo guatemalteco.