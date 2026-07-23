Guatemala se suma a Panamá y Costa Rica en su rechazo a la situación en Nicaragua

Por: Agencias
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), el Gobierno de Guatemala manifestó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.
El mandatario nicaragüense afirmó que no volverán a celebrarse elecciones en ese país, limitando, de ese modo, la posibilidad de una alternancia en el ejercicio del poder.
En su pronunciamiento, Guatemala reconoce estas aseveraciones como una grave vulneración de los derechos humanos consagrados en diversos convenios, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, expresó su solidaridad con la población nicaragüense e hizo un llamado a las autoridades al respeto de la plena libertad de expresión, al derecho de asociación y de participación política para garantizar una sociedad democrática.
Comunicado sobre la situación en Nicaragua.— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) July 22, 2026
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El pasado domingo 19 de julio durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista el gobernante de Nicaragua declaró “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Las elecciones generales debían celebrarse en noviembre, sin embargo, a pocos meses de llevarse a cabo, se realizó una reforma constitucional que modificó diversos artículos de la constitución del país y amplió a seis años el periodo presidencial, por lo que los próximos comicios deberían llevarse a cabo en 2027.
Otros gobiernos de la región se pronunciaron
El Gobierno de Costa Rica fue el primero en fijar posición ante el giro dado por la dictadura de Ortega-Murillo al oficializar el fin de la alternancia electoral.
"Costa Rica reitera su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense en un comunicado, difundido el 21 de julio.
Horas después, el Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega.
"Suprimir" un derecho "fundamental" como es el voto "representa un fuerte agravio" a los principios democráticos y "en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua", señaló la Cancillería panameña en un comunicado.
Con este llamado a consultas al embajador Eddy Davis Rodríguez, el Ejecutivo panameño retira a su representante diplomático en Managua y con ello rebaja el nivel de las relaciones, explicaron a EFE fuentes oficiales.
Con información de EFE y AGN.