Guatemala se suma a Panamá y Costa Rica en su rechazo a la situación en Nicaragua

Por: Agencias

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), el Gobierno de Guatemala manifestó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.

El mandatario nicaragüense afirmó que no volverán a celebrarse elecciones en ese país, limitando, de ese modo, la posibilidad de una alternancia en el ejercicio del poder.

En su pronunciamiento, Guatemala reconoce estas aseveraciones como una grave vulneración de los derechos humanos consagrados en diversos convenios, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, expresó su solidaridad con la población nicaragüense e hizo un llamado a las autoridades al respeto de la plena libertad de expresión, al derecho de asociación y de participación política para garantizar una sociedad democrática.