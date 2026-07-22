Presidenta de Costa Rica denuncia planes para atentar contra su vida

Por: Agencias

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunció este lunes sobre al menos nueve supuestos planes para atentar en su contra, incluido uno con francotiradores.

Hace un mes, el 20 de junio, la mandataria fue evacuada de emergencia por una explosión mientras recorría una zona de minería ilegal en el interior del país.

Días antes el gobierno aseguró haber recibido información sobre un supuesto plan que se estaría fraguando desde una cárcel.

"Yo tengo, y de este tema no he hablado públicamente en virtud de que son datos delicados y que hemos visto como confidenciales, pero yo tengo alrededor de nueve amenazas contra mi integridad física, algunas desde ataque con francotirador", dijo la mandataria en rueda de prensa.

Afirmó que también miembros de su gabinete y de su familia han recibido amenazas.

La gobernante comentó que son "amenazas delicadas" que "provienen lamentablemente de la inteligencia policial y de la inteligencia penitenciaria en su mayoría".

Las amenazas fueron trasladadas al Ministerio Público para su investigación.

"Evidentemente no queremos que ocurra algo que atente contra la seguridad de ningún alto funcionario, mucho menos en mi caso personal, contra mi familia o contra mí", puntualizó.

Fernández sucedió en la presidencia de Costa Rica a su mentor Rodrigo Chaves, cuyo gobierno denunció en enero un presunto complot para atentar contra el entonces presidente, aunque las autoridades nunca ofrecieron pruebas concretas.

Con información de DW, Diario Extra, AFP