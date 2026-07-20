Ortega sentencia el fin de la alternancia en Nicaragua: "No habrá más elecciones"

Por: EFE

"Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder", lanzó el dictador Daniel Ortega en un discurso durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.

Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan "agazapados" y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse.

"Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", enfatizó.

Anunció que van trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, "y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán".

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y quien ha recibido críticas por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.

Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.

En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de "copresidenta" en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso electoral libre.

EE.UU. acusó a Murillo de que, "cobardemente", junto a Ortega, "ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar".

Además, advirtió que "el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo" nicaragüense.

En el acto conmemorativo de la revolución, Ortega, además, expresó su solidaridad y afecto con el depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de quien, dijo, fue víctima de una "monstruosidad" por parte de la Administración estadounidense de Donald Trump.

El dictador acusó a las "fieras diabólicas" de querer "dominar los pueblos para robarles sus riquezas", y puso como ejemplo la operación estadounidense cuyas fuerzas detuvieron en enero a Maduro durante un operativo en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta un proceso por cargos de narcoterrorismo, entre otros delitos.

"¿Qué hicieron (los EE.UU.) con todo su poderío?, fueron y asaltaron la Casa Presidencial donde estaba Nicolás con su esposa y mataron a sus escoltas, en su mayoría cubanos, y lo llevaron a una prisión en Estados Unidos. Eso es una monstruosidad", criticó Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007.

Según el mandatario sandinista, los políticos "que están al servicio de las potencias son los que les piden a las potencias que hagan lo mismo con Cuba".

"Hay cubanos en el exilio que le piden al Gobierno de Estados Unidos que invada militarmente Cuba y se lleven preso al comandante de la revolución, Raúl Castro", continuó.