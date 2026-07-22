Avanzan trabajos de instalación del primer Aerocable en El Salvador

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Según las autoridades, la obra civil para la instalación de las 23 torres registra un avance cercano al 60 %. Paralelamente, han comenzado los trabajos preliminares para construir las cuatro estaciones que conformarán esta primera línea.

Por revistaeyn.com Los trabajos de construcción del primer Aerocable de El Salvador continúan avanzando para modernizar el sistema de transporte público, con una apuesta orientada a reducir los tiempos de traslado, mejorar la conectividad entre distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador.

El proyecto corresponde a la primera línea del sistema de transporte por cable, que conectará los distritos de Mejicanos y San Salvador. La infraestructura unirá el sector de la fábrica Melher, en la colonia Zacamil, con la calle Rubén Darío, en el Centro Histórico, ofreciendo una alternativa de movilidad para miles de usuarios que diariamente se desplazan entre ambas zonas. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, ya fueron instaladas cuatro de las 23 torres que conformarán este primer circuito aéreo. Aunque el montaje de las estructuras metálicas puede realizarse en un solo día, las labores de cimentación representan la etapa más compleja del proyecto debido a las obras de ingeniería que se ejecutan bajo la superficie. "Hay trabajo previo, pero la instalación de la estructura metálica se hace en un día, eso es sumamente rápido. Lo difícil es lo que está bajo tierra, hay que hacer entre 10 y 20 pilotes por cada torre, hay que hacer una zapata enorme que va enterrada", explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.