Avanzan trabajos de instalación del primer Aerocable en El Salvador

Por revistaeyn.com
Los trabajos de construcción del primer Aerocable de El Salvador continúan avanzando para modernizar el sistema de transporte público, con una apuesta orientada a reducir los tiempos de traslado, mejorar la conectividad entre distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador.
El proyecto corresponde a la primera línea del sistema de transporte por cable, que conectará los distritos de Mejicanos y San Salvador. La infraestructura unirá el sector de la fábrica Melher, en la colonia Zacamil, con la calle Rubén Darío, en el Centro Histórico, ofreciendo una alternativa de movilidad para miles de usuarios que diariamente se desplazan entre ambas zonas.
De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, ya fueron instaladas cuatro de las 23 torres que conformarán este primer circuito aéreo. Aunque el montaje de las estructuras metálicas puede realizarse en un solo día, las labores de cimentación representan la etapa más compleja del proyecto debido a las obras de ingeniería que se ejecutan bajo la superficie.
"Hay trabajo previo, pero la instalación de la estructura metálica se hace en un día, eso es sumamente rápido. Lo difícil es lo que está bajo tierra, hay que hacer entre 10 y 20 pilotes por cada torre, hay que hacer una zapata enorme que va enterrada", explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.
Según las autoridades, la obra civil para la instalación de las 23 torres registra un avance cercano al 60 %. Paralelamente, han comenzado los trabajos preliminares para construir las cuatro estaciones que conformarán esta primera línea: La Melher, Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Rubén Darío.
"¿Qué estamos haciendo ahorita?, en las cuatro estaciones hemos empezado con pilotes, hay que hacer excavaciones bastante profundas. En un mes iniciamos la edificación de las estaciones", detalló el funcionario al referirse al cronograma de ejecución de la obra.
Más allá de la construcción de esta primera línea, el Aerocable forma parte de un plan maestro de movilidad que contempla la implementación de un sistema integrado de transporte en el Área Metropolitana de San Salvador. En ese esquema, el teleférico funcionará como un sistema alimentador que facilitará la conexión de los pasajeros con los principales corredores de transporte masivo proyectados para la capital.
"Tenemos un plan maestro en el cual va haber un corredor principal. La idea de este Aerocable es que sea un alimentador del sistema principal que circulará sobre el bulevar del Ejército, Salvador del Mundo, la Manuel Enrique Araujo", señaló Herrera.
Además del tramo entre Mejicanos y San Salvador, el Gobierno ha anunciado que estudia futuras líneas de Aerocable en sectores como Soyapango, el Boquerón y otros puntos estratégicos del país, con el objetivo de ampliar las opciones de transporte y responder al crecimiento de la demanda de movilidad urbana.