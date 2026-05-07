¿Hantavirus puede convertirse en una epidemia? Esto dice la OMS

" Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente , que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid . Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Un brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero es una alarma internacional y muchos temen que se convierta en una gran epidemia, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que se convierta en gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

El hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

"Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho", recordó.

"Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión", agregó el experto.

El hantavirus toma su nombre del río surcoreano Hantan, ya que los primeros casos se descubrieron en soldados de la Guerra de Corea (1950-53), y es una enfermedad zoonótica (transmitida por animales) que se contrae principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Sin embargo, el brote actual, según algunos de los casos confirmados en laboratorio, pertenece a la variante Andes, la única de la que se han registrado contagios de humano a humano por contacto estrecho, aunque no es de alta capacidad de transmisión por esta vía.

Los casos en humanos, indica la OMS, se dan con frecuencia en entornos rurales como bosques, campos y granjas.

Sus síntomas suelen aparecer entre dos y cuatro semanas después de la exposición inicial al virus, y pueden incluir dolor de cabeza, mareos, escalofríos, fiebre y problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal seguidos de dificultad respiratoria e hipotensión.

El pasado año se registraron en el continente americano 229 casos, menos que en Europa (1.885) y Asia (varios miles), aunque la tasa de letalidad es mayor en América, donde según la OMS puede alcanzar el 50 %, frente a cifras que oscilan entre el 1 y el 15 % en los continentes europeo y asiático.