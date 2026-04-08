Homicidios cayeron casi 14 % en Guatemala durante el primer trimestre

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Según el reporte del CIEN, marzo cerró con 237 homicidios, lo que representa 38 casos (13,8 %) menos en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 275.

Por revistaeyn.com La violencia en Guatemala muestra señales de retroceso en 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que documenta una disminución sostenida en los primeros tres meses del año. Según el reporte, marzo cerró con 237 homicidios, lo que representa 38 casos (13,8 %) menos en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 275. Esta reducción consolida la tendencia descendente iniciada en enero y que se ha mantenido a lo largo del trimestre, reflejando una mejora en los indicadores de seguridad.

El análisis del CIEN también destaca que la tasa de homicidios acumulada en los últimos 12 meses descendió por tercer mes consecutivo, situándose en 16.29 por cada 100.000 habitantes, un indicador clave para medir la evolución de la violencia en el país. El balance trimestral confirma la magnitud de la caída. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 166 homicidios menos en comparación con el mismo período del año anterior. En enero, los casos pasaron de 252 en 2025 a 204 en 2026, una reducción de 48. En febrero, la disminución fue aún más marcada, al pasar de 252 a 172 homicidios, es decir, 80 menos. Las autoridades atribuyen esta mejora a la implementación de medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas varios estados de excepción decretados en los primeros meses del año. El 18 de enero se estableció un estado de sitio a nivel nacional por 30 días. Posteriormente, se activaron tres estados de prevención en febrero y marzo, con coberturas tanto nacionales como focalizadas en departamentos con alta incidencia criminal.