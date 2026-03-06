Costa Rica registró una tasa de desempleo del 6,6 % en enero

Empresas & Management

Del total de personas ocupadas, cerca del 74,4 % de la población son personas asalariadas, mientras que un 38,2 % se clasificó con empleo informal.

Por Agencia EFE Costa Rica registró un desempleo del 6,6 % en el trimestre que abarcó entre noviembre de 2025 y enero de 2026, cifra sin variación en comparación al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Encuesta Continua de Empleo del INEC indica que la tasa de desempleo nacional para ese trimestre fue del 6,6 %; en el caso de los hombres fue del 6,5 % y para las mujeres del 6,9 %.

La población desempleada total se estimó en 154.000 personas, de estas 92.000 son hombres y 63.000 son mujeres. Este indicador tampoco presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior, explicó el INEC. "Para el trimestre noviembre y diciembre 2025 y enero 2026 se muestran una tasa neta de participación laboral nacional de 54,3%, y presentó una reducción estadísticamente significativa de 2,6 puntos porcentuales si se compara con el mismo trimestre del año anterior", agrega el informe. La tasa de participación fue de 66 % para los hombres y de 42,5 % para las mujeres, según los datos del INEC. Según el informe: "A partir del trimestre de febrero, marzo y abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre de mayo, junio y julio. Posteriormente el indicador se mantuvo alrededor de 55,0%, alcanzando el 54,3% en el trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026".