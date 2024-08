Honduras cancela tratado de extradición con Estados Unidos

Agregó que Honduras "respeta enormemente la relación con Estados Unidos, nosotros podemos también tener un montón de preocupaciones sobre la política interna y externa de EE.UU. y lo respetamos, hay cosas que no compartimos, se las hemos dicho en privado".

"Al manifestar de manera pública posiciones irrespetan nuestra dignidad como Estado y no permiten que se maneje una relación buena y de cooperación como la hemos venido llevando, hemos hecho todos los esfuerzos para mantener el más alto nivel de cooperación en muchas áreas", subrayó el canciller hondureño.

Las declaraciones de la diplomática estadounidense "son peligrosas", "irresponsables" e "incorrectas", aseguró Reina , quien recordó que no es la primera vez que Dogu se pronuncia sobre problemas internos del país centroamericano.

"No estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de Estados Unidos", enfatizó el canciller hondureño, quien dijo que las relaciones internacionales deben "basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, la no injerencia y en no tratar de imponer políticas".

Afirmó que la decisión de la presidenta hondureña es una "posición digna, de soberanía, y es un mensaje claro de que si queremos cooperar (debemos) trabajar realmente, respetándonos mutuamente".