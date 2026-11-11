Honduras: Combustibles registran su mayor alza en 15 años y presionan la inflación

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La presión sobre los combustibles incidió en que la inflación interanual pasara de 3.46% en febrero a 6.98 % en octubre. De ese resultado, el incremento de los precios internacionales de los combustibles explicó alrededor de 3.67 puntos porcentuales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El encarecimiento de los combustibles en Honduras alcanzó en octubre de 2026 su mayor nivel en 15 años, con un incremento interanual de 46.24 %, en medio de las presiones del mercado petrolero internacional. El salto ya se refleja en el costo del transporte y la logística, y se ha convertido en uno de los principales factores detrás del repunte de la inflación, según el Banco Central de Honduras (BCH).

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) señala que el aumento superó los registrados en episodios anteriores: 29.55 % en mayo de 2011, 25.50 % en febrero de 2017 y 37.52 % en mayo de 2021. El BCH atribuye este comportamiento a choques externos vinculados con tensiones y conflictos geopolíticos que elevaron las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La presión sobre los combustibles incidió en que la inflación interanual pasara de 3.46% en febrero a 6.98 % en octubre. De ese resultado, el incremento de los precios internacionales de los combustibles explicó alrededor de 3.67 puntos porcentuales, al contabilizar sus efectos directos e indirectos; mientras que el impacto asociado al fenómeno de El Niño aportó otros 0.47 puntos. En términos mensuales, el IPC aumentó 0.91 % en octubre, frente al 0.48% de septiembre, y acumuló una inflación de 6.25 % en los primeros diez meses del año. La división de Transporte registró un alza mensual de 3.08% y explicó aproximadamente el 60.3 % de la variación del indicador.