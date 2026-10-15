Inflación en EE.UU. vuelve a acelerarse y los precios al productor encienden alerta

Por: Revistaeyn.com
La inflación estadounidense volvió a acelerarse en septiembre y recibió una segunda señal de advertencia: los precios al productor aumentaron con una intensidad que no se observaba desde 2022.
La combinación plantea un escenario exigente para hogares y empresas, porque al encarecimiento que ya enfrentan los consumidores se suman presiones en actividades que atraviesan las cadenas de suministro.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,6% mensual y 3,7% interanual, frente al 3,4% anual registrado en agosto, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) el 14 de octubre. La gasolina explicó más de la mitad del incremento mensual.
También se aceleró la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía: pasó de 2,4% a 2,6% interanual.
Un día después, el Índice de Precios al Productor (IPP) agregó otra preocupación. Su componente de demanda final avanzó 1,3% mensual, el mayor salto desde marzo de 2022, y 6,3% interanual, la lectura más elevada desde diciembre de ese año.
El resultado mensual superó ampliamente la previsión de 0,6% recogida por MarketWatch.
La energía impulsa el repunte
En el informe de precios al productor, la energía de demanda final subió 10,8% mensual y explicó más del 80% del aumento correspondiente a los bienes. La gasolina se encareció 20,3%.
Las presiones también alcanzaron los servicios: sus precios aumentaron 0,8%, mientras transporte y almacenamiento avanzaron 3,4%. Incluso al excluir alimentos, energía y servicios comerciales, el IPP creció 0,5% mensual y 5% interanual.
La composición importa. El peso de los combustibles permite identificar el principal origen del salto, pero el movimiento de otros componentes muestra que las presiones se extienden más allá de la compra directa de energía.
Para las empresas, el transporte constituye un canal relevante: interviene en el abastecimiento, la distribución y la entrega de productos. Cuando se encarece, la decisión sobre quién absorbe ese aumento puede recorrer varios eslabones comerciales antes de llegar al comprador final.
Qué anticipan los precios al productor
El IPP mide los cambios en los precios que reciben los productores nacionales por los bienes y servicios que venden. Por esa razón, permite observar presiones en una parte distinta de la economía de la que recoge el IPC, centrado en las compras de los consumidores.
Su aceleración constituye una advertencia sobre la evolución futura de los precios, aunque no establece una relación automática con el próximo dato de inflación al consumidor. El traslado depende de las condiciones de cada mercado.
Una compañía con capacidad para ajustar sus tarifas puede repercutir parte del encarecimiento en sus clientes. Otra, enfrentada a una demanda débil o a una competencia intensa, puede absorberlo mediante menores márgenes. También puede modificar proveedores, inventarios o condiciones de contratación.
El riesgo económico es doble: que las presiones terminen prolongando la inflación o que, al no poder trasladarse plenamente, reduzcan la rentabilidad y condicionen las decisiones empresariales.
Los hogares ya sienten la presión
En el IPC, los precios de la energía acumularon un aumento de 20,4% interanual, y los de la gasolina, de 34,2%.
Sin embargo, el comportamiento de la canasta fue desigual: los alimentos no registraron variación mensual en septiembre, mientras el componente de vivienda aumentó 0,4%.
Esa diferencia evita interpretar el dato general como un encarecimiento uniforme de todos los productos. También ayuda a comprender por qué la experiencia de inflación cambia entre hogares, según cuánto destinan a transporte, vivienda o alimentación.
Para la política monetaria, la cuestión es cuánto durarán estas presiones y hasta dónde se extenderán. Un repunte concentrado en combustibles plantea un problema diferente al de aumentos persistentes en múltiples categorías.
La aceleración de la inflación subyacente y el avance de los precios al productor justifican seguir ambas dimensiones, sin dar por decidida la próxima actuación de la Reserva Federal.
A semanas de las elecciones legislativas, el costo de vida vuelve además al centro de la discusión política. Para los negocios, los próximos datos serán decisivos para evaluar si septiembre fue un salto dominado por la energía o el comienzo de presiones más duraderas sobre precios, consumo y márgenes.
Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), informes del IPC y del IPP de septiembre de 2026, publicados el 14 y el 15 de octubre, respectivamente; DW, Reuters y MarketWatch.