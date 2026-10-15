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Inflación en EE.UU. vuelve a acelerarse y los precios al productor encienden alerta

El IPC aumentó 3,7% interanual en septiembre, mientras los precios al productor registraron su mayor salto mensual desde 2022. La energía y el transporte elevan el riesgo de nuevas presiones sobre los precios y los márgenes empresariales.

Por: Revistaeyn.com La inflación estadounidense volvió a acelerarse en septiembre y recibió una segunda señal de advertencia: los precios al productor aumentaron con una intensidad que no se observaba desde 2022. La combinación plantea un escenario exigente para hogares y empresas, porque al encarecimiento que ya enfrentan los consumidores se suman presiones en actividades que atraviesan las cadenas de suministro. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,6% mensual y 3,7% interanual, frente al 3,4% anual registrado en agosto, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) el 14 de octubre. La gasolina explicó más de la mitad del incremento mensual. También se aceleró la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía: pasó de 2,4% a 2,6% interanual. Un día después, el Índice de Precios al Productor (IPP) agregó otra preocupación. Su componente de demanda final avanzó 1,3% mensual, el mayor salto desde marzo de 2022, y 6,3% interanual, la lectura más elevada desde diciembre de ese año. El resultado mensual superó ampliamente la previsión de 0,6% recogida por MarketWatch.

La energía impulsa el repunte

En el informe de precios al productor, la energía de demanda final subió 10,8% mensual y explicó más del 80% del aumento correspondiente a los bienes. La gasolina se encareció 20,3%. Las presiones también alcanzaron los servicios: sus precios aumentaron 0,8%, mientras transporte y almacenamiento avanzaron 3,4%. Incluso al excluir alimentos, energía y servicios comerciales, el IPP creció 0,5% mensual y 5% interanual. La composición importa. El peso de los combustibles permite identificar el principal origen del salto, pero el movimiento de otros componentes muestra que las presiones se extienden más allá de la compra directa de energía. Para las empresas, el transporte constituye un canal relevante: interviene en el abastecimiento, la distribución y la entrega de productos. Cuando se encarece, la decisión sobre quién absorbe ese aumento puede recorrer varios eslabones comerciales antes de llegar al comprador final.

Qué anticipan los precios al productor

El IPP mide los cambios en los precios que reciben los productores nacionales por los bienes y servicios que venden. Por esa razón, permite observar presiones en una parte distinta de la economía de la que recoge el IPC, centrado en las compras de los consumidores. Su aceleración constituye una advertencia sobre la evolución futura de los precios, aunque no establece una relación automática con el próximo dato de inflación al consumidor. El traslado depende de las condiciones de cada mercado. Una compañía con capacidad para ajustar sus tarifas puede repercutir parte del encarecimiento en sus clientes. Otra, enfrentada a una demanda débil o a una competencia intensa, puede absorberlo mediante menores márgenes. También puede modificar proveedores, inventarios o condiciones de contratación. El riesgo económico es doble: que las presiones terminen prolongando la inflación o que, al no poder trasladarse plenamente, reduzcan la rentabilidad y condicionen las decisiones empresariales.

Los hogares ya sienten la presión