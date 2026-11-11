El Salvador: Aerocable avanza con instalación de su primera estación de pasajeros

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El Aerocable tendrá una extensión aproximada de 3.5 kilómetros y estará compuesto por cuatro estaciones de pasajeros y 23 torres de soporte.

Por revistaeyn.com La construcción del Aerocable de El Salvador registra un nuevo avance con el inicio de la instalación de la estructura de la estación 1 de pasajeros, ubicada en la colonia Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. La obra forma parte del proyecto de transporte por cable que busca reducir los tiempos de desplazamiento entre el norte del área metropolitana y el centro de la capital.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos incluyen la colocación de la infraestructura de la estación y la instalación del sistema electromecánico que permitirá el funcionamiento de las cabinas. En estas labores participa personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), como parte de las distintas fases de ejecución del proyecto. El Aerocable tendrá una extensión aproximada de 3.5 kilómetros y estará compuesto por cuatro estaciones de pasajeros y 23 torres de soporte. Además de la terminal de Zacamil, las estaciones estarán ubicadas en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y el sector de la calle Rubén Darío, cerca del parque Cuscatlán.