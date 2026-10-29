Inflación anual de El Salvador subió a 3,6% en septiembre por impacto de combustibles

La inflación anual de El Salvador alcanzó el 3,6% en septiembre de 2026, impulsada principalmente por el encarecimiento de los costos de transporte y los alimentos, de acuerdo con el Boletín de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de Reserva (BCR). Durante el mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 0,45%, hasta situarse en 135,60 puntos.

El transporte fue la división con la mayor variación anual de precios, con un incremento del 9,63%, seguido de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 4,44%. También destacaron los aumentos en restaurantes y hoteles, del 4,38%, y recreación y cultura, del 3,50%.

Otros rubros registraron incrementos anuales más moderados, como salud, con un 2,89%; bebidas alcohólicas y tabaco, con un 2,50%; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,12%; y educación, con un 0,79%, reporta el BCR.

En la variación mensual, el transporte reportó el mayor aumento, con un 1,37%, mientras que educación subió un 0,79% y los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron un 0,70%. Estos últimos aportaron 0,22 puntos porcentuales al incremento mensual del IPC, frente a 0,15 puntos del transporte.