Honduras. Corte Suprema ratifica a Vallecillo como nuevo presidente

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este jueves al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo titular de ese poder del Estado.

Por: Agencias El magistrado Wagner Vallecillo resultó ratificado luego de que el miércoles fuera elegido interinamente por el Parlamento, en sustitución de Rebeca Ráquel Obando. El anuncio lo hizo el mismo Vallecillo tras finalizar una sesión del pleno del Supremo integrado por quince magistrados, entre ellos Obando, quien el miércoles renunció como presidenta para no someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo. “Hemos concluido el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para mí es un alto honor informarle al pueblo hondureño que hemos recibido el apoyo de las compañeras y compañeros magistrados del pleno, quienes de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de la República”, dijo Vallecillo.

Agregó que afronta el nuevo reto “con determinación, prudencia y vocación de servicio” y que “el poder Judicial es una institución del Estado que trasciende coyunturas. Su misión es garantizar el respeto a la ley, a la Constitución y los derechos de todas las personas sin distinción alguna”.

Llamado al personal

Vallecillo también le hizo un llamado al personal del sistema judicial #a la calma, a la confianza y al compromiso”. “Este es un momento que requiere serenidad, responsabilidad y altura institucional, la labor de cada uno de ustedes es esencial para que el sistema de justicia continúe funcionando con normalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía”, subrayó. Señaló además que “la justicia no se detiene” y que “el Poder Judicial seguirá cumpliendo su función con firmeza, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia como pilares fundamentales del Estado de Derecho”.

Ratificación del Parlamento

La elección de Vallecillo por los quince magistrados del Supremo deberá ser ratificada por el Parlamento, probablemente en los primeros días de abril, cuando los diputados regresen del asueto de Semana Santa. El Parlamento hondureño eligió el miércoles interinamente a Vallecillo en el Supremo tras destituir al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, quien después de un juicio político que se le abrió el pasado lunes, rechazó comparecer ante el pleno del poder Legislativo.