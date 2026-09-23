Honduras aprueba reformas en leyes de seguridad contra pandillas

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El paquete de reformas, aprobado por las bancadas de los cinco partidos que integran el Congreso de 128 diputados, pretende evitar que los criminales puedan "ordenar algunos delitos desde los centros penales".

Por Agencia EFE El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformar cuatro leyes del sistema de seguridad para aplicarlas dentro de las cárceles en contra de al menos tres pandillas, sin identificar pero declaradas como "asociaciones terroristas", con el fin de disminuir los altos índices de criminalidad en el país. El paquete de reformas, aprobado por las bancadas de los cinco partidos que integran el Congreso de 128 diputados, pretende evitar que los criminales puedan "ordenar algunos delitos desde los centros penales", dijo a periodistas este miércoles el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

Las denominadas maras y pandillas en Honduras vienen operando desde hace más de treinta años y, según las autoridades, además de que se disputan territorios, se les atribuyen delitos como la extorsión, el narcotráfico y los asesinatos, muchos de ellos ordenados por sus cabecillas desde los centros penales. En algunos casos, los pandilleros han contado con el apoyo de elementos de los mismos cuerpos de seguridad y de los centros carcelarios, incluidos los considerados de 'máxima seguridad', según diversas fuentes entre oficiales y privadas. Las reformas legales se aplicarán contra al menos tres pandillas que "han amedrentado al país por muchos años" y ya han sido declaradas "asociaciones terroristas" por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero las autoridades no las han identificado públicamente. Las modificaciones incluyen una "regulación estricta" de las visitas familiares y conyugales a los privados de libertad de alta peligrosidad y a sus abogados defensores; el ingreso de alimentos y las comunicaciones telefónicas, entre otras medidas, detalló el presidente del Legislativo hondureño.