Honduras: fechas clave para la transición de gobierno

Por revistaeyn.com
Honduras vive su transición de Gobierno y otros poderes. Cuatro días de esta semana serán clave para determinar el porvenir del Congreso Nacional (CN) y del Poder Ejecutivo, en los siguientes cuatro años.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el miércoles 21 de enero, el pleno del Congreso Nacional, es decir, los 128 diputados propietarios, sostendrán una sesión en la que integrarán la junta directiva provisional, cuya reunión estará coordinada por el actual ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero.
El viernes 23 de enero, nuevamente, los 128 parlamentarios serán convocados para participar en una nueva sesión, en la que se definirá y conformará la Junta Directiva en propiedad para la primera legislatura del período 2026-2030.
Con la Junta Directiva ya en posesión; el domingo 25 de enero se instalará la primera legislatura del cuatrienio, quedando todos los congresistas en sus curules, dando así inicio a una nueva era en ese poder del Estado.
Para cerrar esta etapa electoral, el 27 de enero, el calendario marca una fecha trascendental para Honduras, día en que tomará posesión el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, durante el fin de semana, garantizó la transición presidencial.
"Mi compromiso al asumir la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue claro: ¡lealtad absoluta a nuestra Bandera Nacional y a la Constitución de la República!, consciente del honor que representa y de la responsabilidad que conlleva".
El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, reconoció que el proceso de transición gubernamental presenta algunos retrasos, a pesar de haber sido designado recientemente por la presidenta saliente, Xiomara Castro, para coordinar esta etapa junto a otros funcionarios del Ejecutivo.
El abogado y miembro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso, dijo a El Heraldo "son fechas importantes para la toma de posesión del nuevo Congreso. Independientemente de que alguien esconda las llaves del hemiciclo es intrascendente. Lo que llama la atención son las posiciones que puedan adoptarse en función de esa posesión; no sabemos cuáles podrían ser las acciones que se darían desde el poder o del partido de gobierno".