Honduras: fechas clave para la transición de gobierno

Por revistaeyn.com

Honduras vive su transición de Gobierno y otros poderes. Cuatro días de esta semana serán clave para determinar el porvenir del Congreso Nacional (CN) y del Poder Ejecutivo, en los siguientes cuatro años.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el miércoles 21 de enero, el pleno del Congreso Nacional, es decir, los 128 diputados propietarios, sostendrán una sesión en la que integrarán la junta directiva provisional, cuya reunión estará coordinada por el actual ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero.

El viernes 23 de enero, nuevamente, los 128 parlamentarios serán convocados para participar en una nueva sesión, en la que se definirá y conformará la Junta Directiva en propiedad para la primera legislatura del período 2026-2030.

Con la Junta Directiva ya en posesión; el domingo 25 de enero se instalará la primera legislatura del cuatrienio, quedando todos los congresistas en sus curules, dando así inicio a una nueva era en ese poder del Estado.