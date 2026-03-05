Centroamérica & Mundo

Barril de petróleo ha subido 20 % desde que empezó conflicto en Irán y supera los US$80

El cierre de facto del Estrecho de Ormuz ha dejado atrapados a miles de barcos en el golfo Pérsico, obligando a los productores del Golfo a recortar drásticamente la producción y a las refinerías asiáticas a buscar suministros alternativos.

Por Agencia EFE El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó un 8,51 % y cerró en US$81,01 el barril, su precio más alto desde julio de 2024 y su mayor salto en un día desde 2020. Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron US$6,35 con respecto al cierre anterior.

Esta subida se produce ante la amenaza de que la creciente guerra de Estados Unidos e Israel con Irán desatara convulsiones en la economía mundial. Desde el pasado viernes 27 de febrero, un día antes que empezara el conflicto, el barril estaba a US$67,02, lo que implica una subida desde entonces de casi 21 %. En los mercados preocupa sobre todo la situación en el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, por donde circula el 20 % del crudo mundial. El cierre de facto del Estrecho de Ormuz ha dejado atrapados a miles de barcos en el golfo Pérsico, obligando a los productores del Golfo a recortar drásticamente la producción y a las refinerías asiáticas a buscar suministros alternativos.