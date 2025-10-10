Honduras estima que la economía mantendrá crecimiento de entre 3,5 % y 4 %

Cabe destacar que, para 2025 el crecimiento se revisó al alza, previendo que el mismo se ubique cercano al límite superior del rango estimado.

El Banco Central de Honduras (BCH) estima que la economía seguirá registrando un desempeño positivo en el bienio 2025-2026, manteniéndose en el rango de crecimiento previsto en el Programa Monetario 2025-2026 (3,5 % - 4 %).

"Esta evolución estaría sustentada principalmente por el buen dinamismo del consumo interno -principalmente privado-, respaldado por el sostenido flujo de remesas familiares; así como por la recuperación gradual de algunos sectores exportadores, particularmente los agrícolas", señala el informe del BCH.

Según el BCH en 2025 la actividad económica nacional continúa reflejando un desempeño favorable, registrando el Producto Interno Bruto (PIB) un crecimiento interanual de 4.6 % al segundo trimestre, superior a las estimaciones previas y al observado en el mismo periodo del año anterior (4.1%).

"Este desempeño responde, a la mejora de la demanda externa, el sostenimiento del consumo interno que continúa siendo respaldado por el fortalecimiento del ingreso real de los hogares- y el apoyo de la inversión pública", apunta el BCH.

Por el enfoque del gasto, resalta el dinamismo del Consumo Privado, respaldado por la mejora en el ingreso real de los hogares, resultado de los flujos de remesas familiares, las ventas al exterior de café, las transferencias monetarias asociadas a programas sociales prioritarios y una inflación interna que se mantiene dentro del rango de tolerancia del BCH.

Asimismo, el Consumo Público mostró un aumento por mayores compras de insumos y medicamentos destinados a fortalecer la atención hospitalaria, así como por transferencias monetarias y subsidios a la energía eléctrica; la Inversión Pública a su vez, registró un incremento respecto al mismo semestre del año previo, destacándose obras en sectores claves como energía, infraestructura vial y salud.