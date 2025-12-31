Honduras recibe más de 30.000 turistas en Islas de la Bahía en fiestas navideñas

Por revistaeyn.com

Un destino afrodisiaco. Islas de la Bahía, en Honduras. Cruceristas, que llegaron al puerto de Mahogany Bay, lo confirman.

Los cinco cruceros que llegaron el jueves anterior a Honduras trajeron consigo a más de 30.000 turistas, de acuerdo con las autoridades locales.

Según el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), esta llegada masiva de turistas es parte de lo que dejan las fiestas de fin de año.

Los pasajeros bajan de las embarcaciones con curiosidad, algunos buscan tomar fotos, otros se dirigen hacia los mercados, los restaurantes y los senderos que serpentean entre palmeras.

Entre las embarcaciones está el Prince Cruise Line y a unos pocos metros, en el puerto El Tom Center, otros tres cruceros completan el panorama.

De acuerdo con las cifras del IHT hasta la fecha Honduras recibió más de 300 cruceros, lo que se traslada en 1.4 millones de visitantes.

El IHT destacó que el país continúa “impulsando un turismo que genera desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”, enfatizando el compromiso de fortalecer la llegada de cruceros y promover a Honduras en mercados internacionales.

La isla de Roatán se prepara para recibir un flujo creciente de visitantes durante su temporada alta, que se extiende del 1 de noviembre hasta abril de 2026.