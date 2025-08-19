República Dominicana recibió 7,1 millones de visitantes entre enero y julio 2025

POR EFE

La República Dominicana recibió 7.197.844 de visitantes entre enero y julio de este año, un 3,2 % más que en el mismo período de 2024, lo que supone un nuevo récord para el sector, de acuerdo con los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Turismo.

De ellos, 5.377.878 llegaron vía aérea, un incremento del 1,7 % con relación al mismo período del pasado año, mientras que 1.819.966 lo hicieron a través de cruceros, para un aumento del 3,2 %.

"Esas dos históricas cifras de llegadas nos dan el gran número de 7.197.844 visitantes en siete meses. Un récord en la historia del turismo dominicano", dijo el ministro de Turismo, David Collado, en el acto mensual para ofrecer las cifras sobre la evolución del sector.