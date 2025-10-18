El Salvador se prepara para temporada de cruceros 2025

Centroamérica & Mundo

La temporada de cruceros inicia en octubre y se extiende hasta junio del siguiente año, cuando en Europa y Norteamérica se registran bajas temperaturas.

Por revistaeyn.com Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de El Salvador, indicó que los puertos de Acajutla y La Unión se preparan para atender la temporada de cruceros 2025. De acuerdo con el funcionario, hay una programación de 20 embarcaciones.

"Esta temporada de cruceros será la más grande en la historia del país. Ya tenemos 20 cruceros contemplados para los dos puertos”, indicó el funcionario en la entrevista de Frente a Frente de la televisión salvadoreña. La temporada de cruceros ya inició en Guatemala, donde se esperan 45 buques, así como en Panamá, que tiene en programación 195 tránsitos por el Canal de Panamá.