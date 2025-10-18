El Salvador se prepara para temporada de cruceros 2025

Por revistaeyn.com
Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de El Salvador, indicó que los puertos de Acajutla y La Unión se preparan para atender la temporada de cruceros 2025.
De acuerdo con el funcionario, hay una programación de 20 embarcaciones.
"Esta temporada de cruceros será la más grande en la historia del país. Ya tenemos 20 cruceros contemplados para los dos puertos”, indicó el funcionario en la entrevista de Frente a Frente de la televisión salvadoreña.
La temporada de cruceros ya inició en Guatemala, donde se esperan 45 buques, así como en Panamá, que tiene en programación 195 tránsitos por el Canal de Panamá.
Entre enero y mayo de 2025, el Ministerio de Turismo informó la llegada de cuatro cruceros, cuyos turistas realizan recorridos cortos por lugares como el volcán de Santa Ana, Cerro Verde, Joya de Cerén, San Andrés o el centro histórico de San Salvador.
La Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) reporta que El Salvador recibió solo un crucero en 2024, con más de 1.200 cruceristas. Esto representó una sensible reducción en relación con las 23 embarcaciones recibidas en 2023, con más de 18.000 turistas.