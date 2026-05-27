Mundial 2026: todos los datos que debe saber

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad en diversos ámbitos, como en la industria del deporte y el entretenimiento, consolidándose como el evento más lucrativo y masivo de la historia.

Por revistaeyn.com La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un evento deportivo que, además de fútbol, deja datos relacionados a todas las industrias. Desde la convocatoria, partidos, tiempo en juego, hasta la asistencia y lo que se espera que genere a los países participantes. Sí, países, porque por primera vez, esta fiesta deportiva tendrá TRES sedes.

En este Mundial 2026 participarán 48 selecciones, que tendrán sus juegos en tres países anfitriones (Estados Unidos, México, Canadá). En total, esta Copa se jugarán 104 partidos en 16 estadios, que esperan recibir – en conjunto – 6.000 millones de espectadores.

DISTRIBUCIÓN DE SEDES

El torneo aprovecha la infraestructura existente en Norteamérica, optimizando los traslados y la capacidad hotelera: Estados Unidos: La gran mayoría de los encuentros y la infraestructura logística principal. México: Con 13 partidos distribuidos en tres ciudades icónicas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Canadá: Sedes estratégicas integradas en el circuito del torneo.

PERSPECTIVA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA

La edición de 2026 es el motor de una transformación financiera para la FIFA y las naciones anfitrionas. Se proyecta una facturación histórica superior a los US$ 10.9 mil millones. Ingresos récord: Se espera que los derechos de transmisión superen los US$ 4.2 mil millones, mientras que el sector de patrocinios apunta a los US$ 2.8 mil millones.

Efecto Matchday: Se estima una derrama económica por venta de entradas y hospitality de aproximadamente US$ 3 mil millones, lo que representa un aumento del 216 % respecto a la edición de Qatar 2022.

Demanda sin precedentes: El interés del mercado ha sido masivo, con más de 500 millones de solicitudes de boletos registradas, superando con creces la oferta disponible.

Innovación en el espectáculo: Por primera vez, se implementarán shows de medio tiempo en la gran final, emulando el modelo comercial del Super Bowl, lo que abre nuevas ventanas de patrocinio y publicidad. También habrá tres inauguraciones simultáneas, con artistas nativos de las tres sedes.

LOGÍSTICA Y PROTOCOLOS DE SALUD

Más tiempo de partido por pausas de hidratación: La FIFA ha establecido, como norma reglamentaria y no sujeta al clima, la implementación de dos pausas de hidratación de 3 minutos por partido (una por tiempo). Esta medida tiene un doble propósito: proteger la salud de los atletas y crear espacios adicionales para la publicidad dinámica. Experiencia del usuario: La alta demanda ha forzado a un sistema de sorteo aleatorio, garantizando la equidad, pero también reflejando la escasez de un activo de alto valor frente a una demanda global.