Centroamérica & Mundo

Informe: Hay más autocracias en el mundo, pero crece la resistencia democrática

Las tendencias autocráticas crecen también en los gobiernos democráticos, impulsados por las crisis globales y por el auge de figuras autoritarias.

Por Agencia EFE "La democracia sigue perdiendo terreno en todo el mundo", con más de la mitad de los países con gobiernos autocráticos, aunque casos como el de Polonia o Brasil muestran que también crece la "resistencia democrática" que provoca cambios, según el Índice de Transformación BTI. El informe, elaborado por la Fundación Bertelsmann y presentado en Madrid, refleja que 77 de 137 países analizados están gobernados de manera autocrática, lo que "muy pocas veces significa que estén mejor gobernados" y son más susceptibles a la corrupción y a la falta de eficacia.

Además, "52 de las 77 autocracias califican como regímenes de línea dura en los que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales; la cifra más alta registrada desde que se lanzó el índice por primera vez en 2006". En ese sentido, el informe señala el ejemplo de países como El Salvador o Turquía, que "demuestran que la promesa repetidamente pregonada de la eficiencia autoritaria rara vez se cumple", pues "la corrupción no se combate de manera suficiente en más de 100 países, de los cuales dos tercios son autocracias". Las tendencias autocráticas crecen también en los gobiernos democráticos, impulsados por las crisis globales y por el auge de figuras autoritarias.