Centroamérica & Mundo

Índice de Libertad Global 2025: el mundo entra en su vigésimo año de retroceso democrático

El informe de Freedom House confirma una tendencia crítica: la libertad global cae por vigésimo año consecutivo. Nicaragua y Venezuela, dos íconos de autocratización. En Centroamérica predomina el estancamiento o retroceso y se consolida una brecha clara entre Costa Rica y el resto.

Por: revistaeyn.com La libertad es la gran víctima del nuevo orden global. Ya no retrocede de forma aislada: se erosiona de manera sistemática. El último informe de Freedom House confirma que 2025 marcó el vigésimo año consecutivo de declive global en derechos políticos y libertades civiles, consolidando una tendencia que redefine el equilibrio democrático mundial. El dato no es menor: más de la mitad de los países evaluados registraron retrocesos, mientras que solo una minoría logró avances. En paralelo, la proporción de la población mundial que vive en países “libres” continúa reduciéndose, en un escenario donde los regímenes autoritarios ganan terreno con mayor sofisticación y menos resistencia internacional.

América Latina: del desgaste democrático a la autocracia

En este mapa de deterioro, América Latina ofrece dos casos elocuentes.

Nicaragua y Venezuela son señalados como ejemplos paradigmáticos de cómo democracias frágiles pueden derivar en sistemas abiertamente autocráticos: concentración de poder, control del sistema judicial y electoral y represión de la disidencia. El caso venezolano (hasta antes del 3 de enero de 2026) evolucionó con un endurecimiento sostenido, ejecutando persecución a opositores, uso de la violencia estatal y erosión total de los contrapesos institucionales. Nicaragua sigue, aún en estos días, una trayectoria similar, con un cierre progresivo del espacio cívico y político.

Qué sucede en el resto de Centroamérica

Centroamérica ya no es un bloque homogéneo en términos de libertad: tiene en Costa Rica una democracia sólida; en Panamá, una democracia funcional pero frágil y tres sistemas tensionados o en deterioro (El Salvador, Guatemala, Honduras). Los datos del Índice expresan en concreto el siguiente desempeño para los diferentes países: Costa Rica Puntaje 2025: ~91/100Categoría: Libre Tendencia: Estable (ligeras tensiones por corrupción y seguridad) Lectura: Sigue siendo el estándar democrático de la región, con instituciones sólidas y libertades robustas. Panamá Puntaje 2025: ~83/100 Categoría: Libre Tendencia: Leve deterioro / estancamiento Lectura: Democracia funcional, pero con desafíos en corrupción, justicia y gobernabilidad. El Salvador Puntaje 2025: ~55/100 Categoría: Parcialmente libre. Tendencia: Fuerte deterioro. Cambio reciente: caída en indicadores clave por el estado de excepción y restricciones a derechos.

Lectura: Uno de los casos más preocupantes del año en la región. Guatemala Puntaje 2025: ~52/100Categoría: Parcialmente libre

Tendencia: Estancamiento con fragilidad institucional

Lectura: Persisten problemas estructurales: corrupción, presión sobre justicia y actores políticos. Honduras Puntaje 2025: ~45/100Categoría: Parcialmente libre

Tendencia: Leve deterioro

Lectura: Instituciones débiles, alta polarización y problemas de seguridad afectan el desempeño democrático.

Haciendo en análisis con mirada retrospectiva, Costa Rica y Panamá se mantienen en el bloque de países “libres”, pero sin avances significativos. Guatemala y Honduras siguen atrapados en la zona “gris” (parcialmente libres), sin lograr consolidación institucional. El Salvador es el gran caso de deterioro en 2025, con caída en indicadores de derechos y libertades.

El caso de Estados Unidos

Otro de los datos más simbólicos del informe es el deterioro en Estados Unidos, que mantiene su categoría de país “libre”, pero con su puntuación más baja histórica: 81 sobre 100. El informe atribuye esta caída a factores estructurales: disfunción legislativa, polarización extrema, expansión del poder ejecutivo y crecientes tensiones sobre la libertad de expresión Incluso en democracias consolidadas, la erosión ya no es marginal: es estructural.

Los focos más críticos

El informe identifica también los casos más extremos de deterioro: -Sudán, prácticamente sin libertades, en medio de guerra y crisis humanitaria -Irán, con miles de detenciones y ejecuciones tras protestas masivas -Países africanos como Burkina Faso o Tanzania, afectados por inestabilidad y violencia En estos contextos, la caída de la libertad no es solo institucional: es también física, marcada por desplazamientos, represión y violencia sistemática.

La libertad de expresión, en caída libre