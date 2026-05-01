Libertad de prensa en América Latina vive una fase de deterioro profundo

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La libertad de prensa en América Latina atraviesa un deterioro sostenido, marcado por violencia, presión estatal y crisis económica, según los últimos informes de la SIP y RSF.

Por: Agencias La libertad de prensa en América Latina vive una fase de deterioro continuo que ha despertado la preocupación de las organizaciones internacionales. Tanto el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) coinciden en que el entorno para el periodismo se ha vuelto más hostil y complejo en la región. El promedio de la SIP muestra un descenso "de alcance dramático", el más bajo desde que se creó el índice. Por su parte, RSF advierte que el panorama global está en su punto más bajo en 25 años. En América Latina, esa tendencia se manifiesta con riesgos que afectan tanto la seguridad como la independencia del periodismo.

Gobiernos y lenguaje de odio

Uno de los factores centrales señalados por la SIP es el papel de los gobiernos. En entrevista con DW, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la organización, afirma que "vemos una tendencia a gobiernos más autoritarios, sin importar su línea política, que priorizan la descalificación de medios y periodistas en vez de la rendición de cuentas". Este fenómeno no solo influye en la relación entre poder y prensa, sino también en la percepción pública. "Alimenta un discurso simple y repetitivo contra la prensa, que permea en la opinión pública", añade Ramos. La RSF coincide en este diagnóstico y advierte de que la retórica hostil desde el poder tiene efectos concretos. El jueves 30 de abril de 2026, su director regional, Artur Romeu, alertó en una rueda de prensa, que el deterioro en países como Argentina o El Salvador está relacionado, entre otros factores, con la presión gubernamental y la estigmatización de periodistas.

Violencia e impunidad

Los mecanismos de presión son muy sofisticados, pero la violencia está presente en una serie de países. El caso de México sigue siendo el más extremo. Según RSF, "es el país más violento para el ejercicio del periodismo" en América. En entrevista con DW, la representante de RSF en México, Balbina Flores, señala que "lo que pesa más es la presencia del crimen organizado [...] y la falta de políticas de protección que garanticen la seguridad de los periodistas", así como la "impunidad entorno a los asesinatos".