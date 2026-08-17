Inversión mundial en viajes y turismo creció 8,5% interanual en 2025

Por: EFE

La inversión mundial en viajes y turismo superó -por primera vez desde el 2019- el billón de dólares en 2025, con un crecimiento del 8,5% interanual, según ha informado este lunes el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, WTTC ha previsto un aporte de US$17,1 billones a la economía para 2036 y casi 89 millones de empleos adicionales.

Todo el sector, según ha indicado, contribuyó con un récord de US$ 11,6 billones al PIB mundial en 2025.

EEUU, China, India y Arabia Saudí realizaron la mitad de toda inversión de capital en viajes y turismo, el año pasado, aportando cerca de US$500.000 millones.

El WTTC ha indicado que el sector en España aporta el 15,3 % del PIB nacional y genera US$130.000 millones en gasto de visitantes internacionales, sosteniendo uno de cada siete empleos.

En este sentido, ha atribuido el resultado a los 3.400 millones de euros en fondos de recuperación de la UE destinados a la sostenibilidad turística, la digitalización y la infraestructura, a las políticas para diversificar el turismo entre temporadas y destinos y a la implementación de la Estrategia de Turismo de España 2030.

Durante la próxima década, el Consejo ha previsto que Indonesia se convierta en uno de los mercados de turismo emisor de más rápido crecimiento a nivel mundial, mientras que Países Bajos registraría el mayor crecimiento de Europa en inversión de capital en Viajes y Turismo.

El informe concluye que, si bien la «incertidumbre geopolítica y los desafíos económicos» seguirán marcando el panorama mundial, las perspectivas a largo plazo se mantienen «excepcionalmente sólidas».