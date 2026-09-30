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Exportaciones de Panamá caen con fuerza, pero banano y otros rubros vuelven a ganar terreno

El informe del MEF señala que esta disminución responde principalmente a un efecto base de comparación, debido a que en junio de 2025 se registraron exportaciones extraordinarias de remanentes de material almacenado provenientes de la actividad minera de cobre.

Por revistaeyn.com Las exportaciones panameñas de bienes totalizaron US$534,6 millones entre enero y junio, lo que representa una disminución interanual de US$151,5 millones, equivalente a 22,1 % menos que al mismo período de 2025, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica de junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. El informe del MEF señala que esta disminución responde principalmente a un efecto base de comparación, debido a que en junio de 2025 se registraron exportaciones extraordinarias de remanentes de material almacenado provenientes de la actividad minera de cobre.

Al excluir este efecto, las demás exportaciones de Panamá presentaron un comportamiento favorable, con un crecimiento de US$18,2 millones, equivalente a 3,5%. El desempeño positivo estuvo respaldado por el incremento en las exportaciones de diversos productos agropecuarios e industriales, entre ellos melón, sandía, piña, camarones, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y desechos de acero, cobre y aluminio. Por capítulos arancelarios, los principales aumentos correspondieron a desperdicios de oro y bisutería, con US$15,1 millones adicionales; madera y manufacturas de madera, con US$11,4 millones; carnes, con US$5,6 millones; papel y cartón, con US$5,1 millones; y frutas, con un incremento de US$3,9 millones. El informe del MEF destaca, además, una recuperación gradual de las exportaciones de banano durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, las ventas externas de este producto superaron los US$10 millones mensuales en cada uno de esos meses. En junio, las exportaciones de banano de Panamá alcanzaron US$17,1 millones, superando incluso el mejor registro mensual observado antes de la paralización laboral de 2025, correspondiente a marzo, cuando se alcanzaron US$16,4 millones.