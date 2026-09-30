Exportaciones de Panamá caen con fuerza, pero banano y otros rubros vuelven a ganar terreno

Por revistaeyn.com
Las exportaciones panameñas de bienes totalizaron US$534,6 millones entre enero y junio, lo que representa una disminución interanual de US$151,5 millones, equivalente a 22,1 % menos que al mismo período de 2025, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica de junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.
El informe del MEF señala que esta disminución responde principalmente a un efecto base de comparación, debido a que en junio de 2025 se registraron exportaciones extraordinarias de remanentes de material almacenado provenientes de la actividad minera de cobre.
Al excluir este efecto, las demás exportaciones de Panamá presentaron un comportamiento favorable, con un crecimiento de US$18,2 millones, equivalente a 3,5%.
El desempeño positivo estuvo respaldado por el incremento en las exportaciones de diversos productos agropecuarios e industriales, entre ellos melón, sandía, piña, camarones, café, madera, carne bovina, otros productos del mar y desechos de acero, cobre y aluminio.
Por capítulos arancelarios, los principales aumentos correspondieron a desperdicios de oro y bisutería, con US$15,1 millones adicionales; madera y manufacturas de madera, con US$11,4 millones; carnes, con US$5,6 millones; papel y cartón, con US$5,1 millones; y frutas, con un incremento de US$3,9 millones.
El informe del MEF destaca, además, una recuperación gradual de las exportaciones de banano durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, las ventas externas de este producto superaron los US$10 millones mensuales en cada uno de esos meses.
En junio, las exportaciones de banano de Panamá alcanzaron US$17,1 millones, superando incluso el mejor registro mensual observado antes de la paralización laboral de 2025, correspondiente a marzo, cuando se alcanzaron US$16,4 millones.
De acuerdo con el análisis del MEF, la recuperación del sector estuvo respaldada tanto por la normalización progresiva de las actividades productivas como por un entorno de precios más favorable en los mercados internacionales.
De igual forma, avanzó el proceso de recuperación de las operaciones de Chiquita Panamá, empresa que mantiene en producción alrededor de 20 fincas bananeras y aproximadamente 5.000 hectáreas cultivadas.
En cuanto a los mercados de destino, las exportaciones panameñas mantuvieron una estructura relativamente diversificada durante el período analizado.
Los principales destinos fueron Estados Unidos, con US$94,1 millones; Taiwán, con US$69,5 millones; Países Bajos, con US$38,3 millones; India, con US$37,9 millones; y Costa Rica, con US$27,4 millones.
Adicionalmente, se registraron US$42,9 millones en exportaciones a través de la Zona Libre de Colón, reafirmando el papel de esta plataforma como un punto estratégico para el comercio y la redistribución de mercancías.