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El turismo internacional en México creció un 5,3 % en mayo

Al país llegaron 8,35 millones de turistas extranjeros en el quinto mes de 2026, comparado con los 7,93 millones del mismo periodo del año anterior, según el informe del Inegi.

Por Agencia EFE México recibió en mayo un 5,3 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al país llegaron 8,35 millones de turistas extranjeros en el quinto mes de 2026, comparado con los 7,93 millones del mismo periodo del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en mayo de 2026 crecieron un 17,8 % interanual hasta superar los 1,71 millones de personas. En contraste, la cifra de quienes llegaron por avión decreció un 7,5 %, hasta los 1,55 millones. Por otro lado, el gasto total de los turistas internacionales bajó en mayo un 0,3 % interanual al pasar de US$2.618,8 millones a US$2.610,1 millones. Asimismo, el gasto medio de cada turista descendió un 5,3 % hasta los US$312,3, comparado con los US$329,9 de abril de 2025.