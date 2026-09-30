IED en Honduras alcanza US$675.8 millones al primer semestre

Centroamérica & Mundo

Por actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles concentró la mayor entrada de IED a Honduras durante el segundo trimestre, con US$285.8 millones, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) que recibió Honduras registró una entrada neta de US$468.3 millones durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH). Con este resultado, el flujo acumulado de inversión extranjera alcanzó US$675.8 millones entre enero y junio, un monto que supera en US$272.2 millones al registrado durante el mismo período de 2025. El comportamiento refleja un mayor flujo de recursos hacia distintos sectores de la economía hondureña durante la primera mitad del año.

El BCH señala que el resultado del segundo trimestre estuvo impulsado principalmente por el componente denominado Otro Capital, que contabilizó US$163.3 millones. Este flujo estuvo relacionado principalmente con la acumulación de pasivos de empresas comercializadoras de combustibles frente a sus inversionistas directos o empresas relacionadas en el exterior. El segundo componente de mayor peso fueron las utilidades reinvertidas, que alcanzaron US$290 millones entre abril y junio. Las principales actividades vinculadas con este tipo de inversión fueron la intermediación financiera y seguros, industria manufacturera, y comercio, restaurantes y hoteles. Por otra parte, las acciones y participaciones de capital representaron US$14.8 millones durante el trimestre. En este segmento destacaron las empresas vinculadas al comercio, restaurantes y hoteles y, en menor medida, aquellas dedicadas a las actividades de minas y canteras.