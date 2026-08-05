Aviación generará US$8,5 billones al PIB mundial para 2040

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El crecimiento de la aviación y su efecto sobre actividades como el comercio y el turismo pueden convertir al sector en uno de los principales motores de la economía mundial durante las próximas décadas.

Por Agencia EFE La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prevé que el sector de la aviación contribuirá a generar unos US$8,5 billones de dólares de Producto Interior Bruto (PIB) mundial y 135 millones de empleos a comienzos de la década de 2040, aunque advirtió que la falta de inversiones amenaza ese potencial económico. La agencia de Naciones Unidas, con sede en Montreal, señaló en un comunicado que el crecimiento de la aviación y su efecto sobre actividades como el comercio y el turismo pueden convertir al sector en uno de los principales motores de la economía mundial durante las próximas décadas.

Sin embargo, la organización calcula que la insuficiente inversión en infraestructuras podría ocasionar pérdidas económicas de hasta US$40 billones debido a las limitaciones de capacidad, la pérdida de conexiones aéreas y de empleos y el menor crecimiento de las economías vinculadas al sector. La OACI hizo públicas las proyecciones antes de la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, que reunirá del 16 al 20 noviembre en Montreal a representantes gubernamentales por primera vez desde 2013, para debatir la financiación y el desarrollo de la aviación internacional. La organización considera que las decisiones adoptadas en la conferencia determinarán si el transporte aéreo puede satisfacer el aumento de la demanda y avanzar hacia su visión para 2050 de proporcionar una mayor conectividad mundial, eliminar las víctimas mortales y cero emisiones netas de carbono en las operaciones de la aviación civil internacional. La OACI destacó que el informe 'Global Infrastructure Outlook' del G20 estima que solo las infraestructuras aeroportuarias necesitarán inversiones por un total de US$2,6 billones de dólares hasta 2040.