Centroamérica & Mundo

Irán amenaza a Apple, Google y Microsoft y lleva la guerra al frente corporativo de la región

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que desde este miércoles considerará “objetivos legítimos” a sedes regionales de tecnológicas estadounidenses. La amenaza, aún sin ataques verificados contra esas oficinas, marca una nueva fase del conflicto: del frente militar y energético al ecosistema empresarial.

Por: revistaeyn.com - Agencias Irán abre un nuevo frente: el corporativo. La guerra en Medio Oriente sumó este martes un nuevo umbral de riesgo. Ya no se trata solo de bases militares, refinerías, puertos o rutas energéticas: Irán amenazó ahora con atacar oficinas regionales de gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple, Google, Microsoft y Meta, en una señal de que el conflicto empieza a proyectarse también sobre el tejido corporativo internacional que opera en el Golfo y sus alrededores. La advertencia fue lanzada por la Guardia Revolucionaria iraní, que afirmó que desde este miércoles esas compañías pasarán a ser “objetivos legítimos”, al acusarlas de participar en “operaciones terroristas de espionaje”.

El mensaje, difundido por la agencia semioficial Tasnim, incluyó incluso una exhortación directa a los trabajadores de esas empresas para que se alejen de sus lugares de trabajo. La escena cambia de escala por una razón de fondo: Teherán ya no solo apunta a infraestructura militar o estratégica, sino también a símbolos del poder tecnológico, económico y de inteligencia de Estados Unidos en la región. De hecho, este mismo martes, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró haber atacado con drones suicidas centros estratégicos de comunicación, telecomunicaciones e industria vinculados a firmas como Siemens, Telecom y AT&T, en zonas como Ben Gurión y Haifa, a las que describió como parte de la infraestructura del “régimen asesino de niños”, en referencia a Israel.

La amenaza: qué dijo Irán y a quiénes incluyó

Según el comunicado difundido en Irán, la Guardia Revolucionaria advirtió que a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní atacará oficinas en Oriente Medio de empresas tecnológicas estadounidenses consideradas parte de una red de apoyo a Washington. Entre las firmas mencionadas o incluidas en la lista que comenzó a circular figuran Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing, entre otras. El mensaje fue explícito: “Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní. Más allá del lenguaje propagandístico, el dato central es que Irán formalizó públicamente una ampliación de sus blancos potenciales, incorporando a compañías privadas de alto perfil con presencia regional.

Qué está confirmado y qué no

Hasta ahora, no hay confirmación independiente de ataques consumados contra oficinas de Apple, Google, Microsoft u otras tecnológicas en Oriente Medio, al cierre de este artículo. Ese matiz es clave.

En un conflicto saturado de propaganda, videos descontextualizados y mensajes de guerra psicológica, la diferencia entre una amenaza oficial y un ataque efectivamente ejecutado es decisiva.

Lo que sí se conoce es que la advertencia fue difundida por canales alineados con el aparato estatal iraní y que encaja con el patrón de escalada que Teherán viene sosteniendo desde hace semanas: ensanchar el perímetro del conflicto y elevar el costo para Washington, Israel y sus aliados, no solo en el plano militar, sino también en el económico y empresarial.



Lo que está en juego ahora