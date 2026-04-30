Empresas & Management

El precio de una mala contratación: el impacto que golpea a las empresas

Hoy, expertos de ManpowerGroup coinciden en que el verdadero reto es encontrar a la persona adecuada para el contexto específico de la organización.

Por revistaeyn.com En un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas enfrentan un desafío que va mucho más allá de encontrar talento: lograr que ese talento encaje. De acuerdo con la firma de capital humano ManpowerGroup, una mala contratación no solo implica un gasto económico considerable, sino también una serie de efectos invisibles que pueden impactar profundamente en la productividad y el clima organizacional. Durante años, los procesos de selección se centraron en identificar al candidato “más calificado”, priorizando experiencia, habilidades técnicas y resultados. Sin embargo, esta visión ha demostrado ser incompleta. Hoy, expertos coinciden en que el verdadero reto es encontrar a la persona adecuada para el contexto específico de la organización.

“No todas las malas contrataciones tienen que ver con falta de talento. Muchas veces, el error está en el desajuste entre la persona, el rol y la cultura”, señala ManpowerGroup. Esta desconexión, según la firma, puede derivar en consecuencias que trascienden lo evidente. En términos financieros, una decisión equivocada puede costar incluso el equivalente al salario anual del puesto, si se consideran los gastos asociados al reclutamiento, la incorporación y un eventual reemplazo. Pero ese impacto económico es apenas la superficie del problema. Uno de los efectos más inmediatos es la pérdida de productividad. Cuando un colaborador no logra adaptarse al rol o al entorno, su desempeño suele quedar por debajo de su potencial. Esto no solo afecta sus resultados individuales, sino que también genera errores, retrabajos y decisiones poco eficientes. Además, el impacto se extiende al resto del equipo. “Cuando alguien no encaja, el resto suele compensar. Se redistribuyen tareas, se cubren errores, se sostienen resultados”, advierte la firma. Este esfuerzo adicional, sostenido en el tiempo, puede traducirse en desgaste, tensiones internas y deterioro del ambiente laboral.