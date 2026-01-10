Irán entra en su mayor crisis desde 2022: Protestas masivas, represión y llamados externos

Por revistaeyn.com -Agencias
Irán atraviesa su decimotercer día consecutivo de protestas, las más extensas desde 2022, tras un estallido social provocado por la crisis económica y que derivó en un abierto desafío político al liderazgo del ayatolá Ali Jameneí.
Mientras el Gobierno endurece su discurso y bloquea internet, los manifestantes reclaman cambios estructurales y el hijo del último sha pide a Estados Unidos que se prepare para intervenir.
CRONOLOGÍA DE ALTA TENSIÓN
Sin dudas, la República Islámica de Irán vive uno de los momentos más críticos de los últimos años. Una ola de manifestaciones comenzó por motivos económicos, y hoy cuestiona directamente al sistema teocrático chiita que gobierna desde 1979.
El detonante fue el 28 de diciembre, cuando comerciantes del bazar de Teherán protestaron contra el aumento de los precios, la inflación superior al 42 % y el desplome del rial, la moneda nacional. En pocos días, el descontento se extendió a 25 de las 31 provincias y derivó en consignas abiertamente políticas, como “muerte al dictador”, dirigidas al líder supremo, Ali Jameneí.
Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, al menos 45 manifestantes —incluidos ocho niños— han muerto y cientos resultaron heridos por la represión de las fuerzas de seguridad. Las cifras no han sido actualizadas en las últimas horas debido al bloqueo casi total de internet y las comunicaciones, una medida ampliamente condenada por la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos.
CALLES CALIENTES Y PAÍS INCOMUNICADO
Durante la jornada del viernes y la madrugada del sábado, miles de personas volvieron a concentrarse en Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz, pese al despliegue policial y militar. El corte de internet busca frenar la coordinación de las protestas y la difusión de imágenes, una táctica ya utilizada por el régimen durante las revueltas de 2019 y 2022, según reportes de Reuters, BBC y EuroNews.
El presidente Masud Pezeshkian, considerado un dirigente de perfil más moderado dentro del sistema, llamó a la “máxima moderación”, al “diálogo” y a “escuchar las reivindicaciones del pueblo”, aunque sin anunciar concesiones concretas. Sus declaraciones contrastan con el endurecimiento del discurso del liderazgo religioso.
LA POSICIÓN DEL PODER: JAMENEÍ NO CEDE
En un mensaje a la nación, el ayatolá Ali Jameneí advirtió que Irán “no cederá” ante las protestas y acusó a los manifestantes de actuar como “mercenarios de potencias extranjeras”, en especial de Estados Unidos. También instó a la juventud a “preservar la unidad nacional” y responsabilizó a “vándalos” y “alborotadores” de la violencia en las calles.
Jameneí apuntó directamente contra el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de tener “las manos manchadas con sangre iraní” y le recomendó concentrarse en los problemas internos de su país. El líder supremo reafirmó que el régimen responderá con firmeza a cualquier intento de desestabilización.
LO QUE RECLAMAN LOS MANIFESTANTES
Aunque las protestas comenzaron por el alto costo de vida, el deterioro económico y el impacto de las sanciones, el movimiento fue mutando hacia un rechazo más amplio al sistema político. Los manifestantes reclaman mejores condiciones económicas, libertades civiles, el fin de la represión y, en muchos casos, un cambio de régimen.
El recuerdo de las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, sigue muy presente. Aquella ola marcó un punto de quiebre en la relación entre la sociedad —especialmente los jóvenes y las mujeres— y el poder clerical.
EL MENSAJE DEL HIJO DEL SHA
Desde el exilio, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán derrocado en 1979, llamó a los iraníes a seguir protestando y pidió a Donald Trump que esté “preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”. En mensajes difundidos en la red X, denunció una represión “brutal” y acusó al régimen de usar el apagón informativo para “asesinar” manifestantes.
Pahlaví aseguró contar con un plan para una transición hacia un gobierno nacional y democrático, y sostuvo que el “tiempo es esencial”. Sus declaraciones reavivan un debate sensible dentro y fuera de Irán sobre el rol de la oposición en el exilio y el riesgo de una internacionalización del conflicto.
Con las calles encendidas, el país incomunicado y la presión internacional en aumento, Irán enfrenta una crisis de desenlace incierto. La combinación de colapso económico, descontento social, represión y llamados externos a intervenir coloca al régimen ante el desafío más serio de los últimos años, en un contexto regional ya marcado por tensiones y conflictos.