Irán entra en su mayor crisis desde 2022: Protestas masivas, represión y llamados externos

Centroamérica & Mundo

La suba de precios detonó una ola de manifestaciones que ya dejó decenas de muertos, desafía al poder teocrático y reaviva el debate sobre el futuro del régimen.

Por revistaeyn.com -Agencias Irán atraviesa su decimotercer día consecutivo de protestas, las más extensas desde 2022, tras un estallido social provocado por la crisis económica y que derivó en un abierto desafío político al liderazgo del ayatolá Ali Jameneí.

Mientras el Gobierno endurece su discurso y bloquea internet, los manifestantes reclaman cambios estructurales y el hijo del último sha pide a Estados Unidos que se prepare para intervenir. CRONOLOGÍA DE ALTA TENSIÓN Sin dudas, la República Islámica de Irán vive uno de los momentos más críticos de los últimos años. Una ola de manifestaciones comenzó por motivos económicos, y hoy cuestiona directamente al sistema teocrático chiita que gobierna desde 1979. El detonante fue el 28 de diciembre, cuando comerciantes del bazar de Teherán protestaron contra el aumento de los precios, la inflación superior al 42 % y el desplome del rial, la moneda nacional. En pocos días, el descontento se extendió a 25 de las 31 provincias y derivó en consignas abiertamente políticas, como “muerte al dictador”, dirigidas al líder supremo, Ali Jameneí. Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, al menos 45 manifestantes —incluidos ocho niños— han muerto y cientos resultaron heridos por la represión de las fuerzas de seguridad. Las cifras no han sido actualizadas en las últimas horas debido al bloqueo casi total de internet y las comunicaciones, una medida ampliamente condenada por la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos. CALLES CALIENTES Y PAÍS INCOMUNICADO Durante la jornada del viernes y la madrugada del sábado, miles de personas volvieron a concentrarse en Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz, pese al despliegue policial y militar. El corte de internet busca frenar la coordinación de las protestas y la difusión de imágenes, una táctica ya utilizada por el régimen durante las revueltas de 2019 y 2022, según reportes de Reuters, BBC y EuroNews.