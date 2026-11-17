Por. EFE

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) confirmó una incidencia, después de que trascendiera este martes una caída de su red interna de comunicaciones, pero garantizó su plena operatividad, afirmó un portavoz a EFE.

La NSA "experimentó una degradación temporal durante tareas de mantenimiento rutinario programadas. Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta", indicó en su respuesta escrita sin aportar detalles.

Previamente, la cadena CNN había informado de una caída de la red interna de comunicaciones ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información altamente clasificada.

"La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o ante eventos imprevistos", aseguró la agencia ante estas informaciones.

La incidencia de este martes se produce después de varios fallos de sistemas tecnológicos en Estados Unidos como la caída de Microsoft, la interrupción de acceso a servicios de algunos de los principales bancos del país, de la aerolínea United Airlines o de la plataforma de software de recursos humanos Workday.

Además, el pasado viernes, Estados Unidos tuvo que suspender todos los despegues aéreos nacionales tras una incidencia que el Gobierno del presidente Donald Trump atribuyó a un sistema obsoleto.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) realizó este martes una prueba nacional rutinaria para evaluar su sistema de alertas para emergencias.

El administrador de la institución, Cameron Hamilton, afirmó que la ley obliga a realizar estos simulacros cada tres años.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha afirmado que las tecnologías que utiliza Estados Unidos son "seguras" y llamó a la tranquilidad de la población.