Por revistaeyn.com
Casi doscientos sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, informó la prensa especializada.
Hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.
Los hackers buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple. "La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque.
La mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme. Optimizely dijo en un comunicado que "identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation".
"La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes", agregó en un mensaje en X.
Usuarios de los servicios de Apple reportaron interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.
La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 16:45 GMT. A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.
La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída, informó el medio CNN.
De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red 'NSA Net' que permite a los empleados intercambiar información sensible.
Este fallo se produce tras una semana en la que se han registrado una serie de importantes averías técnicas, como la caída global de algunos servicios de Microsoft, la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos y la alteración de servicios bancarios de este país o el ataque contra en el fabricante alemán de drones Quantum Systems.
Con información de EFE y AFP