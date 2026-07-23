La caribeña Barranquilla pasará a ser sede alterna del Gobierno de Colombia

Por: EFE

La ciudad de Barranquilla, la más importante del Caribe colombiano, conocida por su carnaval y por ser la tierra natal de Shakira y Sofía Vergara, dará un salto en la política nacional como sede alterna del Gobierno por decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el próximo 7 de agosto.

En la campaña electoral, De la Espriella prometió dar un giro en la visión centralista que desde la independencia ha marcado a la institucionalidad colombiana, cuyo centro de poder ha estado siempre en Bogotá, y dar más poder a las regiones, algo que ha ratificado con las primeras acciones de su futuro Gobierno.

"Yo no voy a defender el centralismo (...) yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones, con ustedes, y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia", dijo en la víspera De la Espriella en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba.

La descentralización que propone el futuro jefe de Estado se extenderá también a otras grandes ciudades capitales como Medellín (Antioquia), en el noroeste, y Cali (Valle del Cauca), en el suroeste; pero Barranquilla, capital del Atlántico, tiene desde ya una relevancia mayor.

Conocida como ‘La puerta de oro de Colombia’ porque por su puerto entró el progreso al país a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, de la mano de inmigrantes alemanes y libaneses principalmente, Barranquilla es hoy un importante polo comercial e industrial del norte de Colombia, que empieza a crecer también como destino turístico.

El historiador y profesor universitario Diógenes Rosero dijo a EFE que la decisión de De la Espriella "es una señal inequívoca del Gobierno hacia la búsqueda de gobernabilidad regional en términos de acercarse a los territorios, pero también a los grupos políticos, sobre todo aquellos que hicieron parte de su base electoral durante la campaña".

"Esto contrasta con la difícil relación que tuvo el actual Gobierno con los territorios y con los agentes políticos de distintas zonas del país", añadió Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico.

Rosero considera que la iniciativa del presidente electo representa "una oportunidad para la región", siempre que se traduzca en un Gobierno que involucre a distintos sectores políticos y sociales e impulse proyectos estratégicos, como la recuperación del río Magdalena, que tiene su desembocadura en la ciudad; la autonomía energética y la conectividad regional.