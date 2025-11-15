Maduro pide al pueblo de EEUU que pare 'la mano enloquecida de quien ordena bombardear'

Centroamérica & Mundo

Maduro afirmó que Venezuela está en la "lucha por la paz y la soberanía" y manifestó que espera que se establezca un plan de acción junto a juristas del mundo para "proceder al conjunto de demandas y acciones internacionales en defensa al derecho a la paz de Venezuela" y Suramérica.

Por Agencia EFE El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al pueblo de Estados Unidos que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear", en un contexto en el que denuncia como amenaza el despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, aunque la Administración de Donald Trump asegura que forma parte de una lucha contra el narcotráfico. "Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra", manifestó Maduro en un encuentro de juristas, reunidos en Caracas contra el despliegue militar de EEUU en el Caribe, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, el mandatario pidió a los estadounidenses "jugar un papel estelar" en este momento "para detener lo que pudiera ser una tragedia" para "toda América". "¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", expresó el líder chavista. Maduro declaró esto un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara la operación militar "Southern Spear" (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Trump sobre Venezuela. En un mensaje publicado en X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.