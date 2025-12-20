La UE pide no obstaculizar la declaratoria de resultados electorales en Honduras

Por Agencia EFE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Honduras exhortó este sábado a las partes involucradas en el proceso final de las elecciones generales del 30 de noviembre a abstenerse de obstaculizar de la declaratoria de los resultados.

"La MOE UE exhorta a todas las partes a que se abstengan de obstaculizar la declaratoria de los resultados electorales por parte del CNE" (Consejo Nacional Electoral), indicó la misión en un comunicado.

Además, le recordó "a las autoridades estatales que tienen la responsabilidad de garantizar que los consejeros del CNE, así como los funcionarios de la administración electoral puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación".

El organismo europeo también reiteró su llamado a que todos los actores respeten el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre, y subrayó la importancia de completar el proceso electoral en curso, un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que se inició el pasado jueves.

"El desempeño de la administración electoral se ha visto socavado por una parálisis continúa e intencionada a lo largo del período electoral, provocando graves retrasos en los preparativos electorales. No obstante, la MOE UE considera que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente, y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de las actas electorales desde su inicio", señaló.