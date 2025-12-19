Centroamérica & Mundo

Honduras: ¿Qué ha pasado con los resultados de la elección presidencial?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias. Se mantiene este viernes al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, a la cabeza con el 40,40 % de los votos.

Por revistaeyn.com con información de EFE El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores. El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios. Los resultados preliminares mantienen este viernes al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, en cabeza con el 40,40 % de los votos, después del inicio del escrutinio especial.

Según la página web del CNE, con el 99,82 % de las actas escrutadas, Asfura, que tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene 1.322.696 votos (40,40 %), seguido estrechamente por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1.290.119 papeletas o el 39,40 %. La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), continúa en el tercer lugar con 629.300 votos (19,22 %). Hacia las 07:30 hora local (13:00 GMT) restaban por escrutar 2.472 actas, de las 2.792 que se comenzaron a contar el viernes, en un proceso especial que se debió iniciar el pasado día 13 pero que se demoró por varios problemas administrativos y técnicos, entre otros. Si los resultados definitivos no son anunciados antes del 30 de diciembre, el caso será trasladado al Parlamento, el órgano no celebra sesiones con la totalidad de sus 128 diputados desde finales de agosto.

¿POR QUÉ NO EMPEZABA EL ESCRUTINIO ESPECIAL EN HONDURAS?

El Consejo atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes. Pese al anuncio, Salvador Nasralla, dijo hoy en X que el Partido Liberal aceptó revisar las 2.792 urnas pendientes para completar unos "500.000 votos", pero insistió en que el CNE autorice de "inmediato" la revisión "voto por voto" de 8.084 actas adicionales. El ente electoral indicó el miércoles que la Ley Electoral no admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa y advirtió que aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley".