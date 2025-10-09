Lanzan guía de negocios para el café de El Salvador para cumplir con la regulación de la UE

La Guía de Negocios para el Café de El Salvador es un recurso práctico diseñado para apoyar a productores, cooperativas y exportadores a cumplir con la Regulación de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

El Centro de Comercio Internacional (ITC) presentó la Guía de Negocios para el Café de El Salvador: Navegando las Obligaciones de Diligencia Debida del EUDR.

Elaborada a partir de la realidad y los desafíos específicos de El Salvador, incluye una explicación detallada de los requisitos de información, ejemplos concretos, estudios de caso nacionales y un paso a paso que facilita la exportación de café salvadoreño hacia el mercado europeo.

El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini, expresó: “Esta publicación se enmarca en la implementación el Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. El EUDR, además de promover las prácticas medioambientales asociadas al comercio, busca fortalecer la competitividad de los sectores, al impulsar cadenas de suministros sostenibles y transparentes.”

Por su parte, Beatriz Rodríguez, oficial de promoción comercial del ITC y gerente del Proyecto Ilamatepec, señaló: “Esta guía no es solo un instrumento de apoyo para el sector cafetalero, sino también una invitación a que productores, cooperativas y empresas trabajen juntos para posicionar al café salvadoreño como un referente de calidad, sostenibilidad y competitividad global.”

Con esta iniciativa, el ITC y sus socios reafirman su compromiso de impulsar un comercio más transparente, sostenible y competitivo, apoyando al sector cafetalero salvadoreño en el fortalecimiento de su presencia en el mercado europeo.