Delcy Rodríguez: 'Basta de las órdenes de Washington' (¿real o narrativa?)

"Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo anunciado por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos", y rechazó las "órdenes" de Washington sobre políticos en su país.

En el acto, trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que es "bienvenida la discusión con respeto" con las personas que "piensen distinto", pero agregó que "quienes busquen el daño y el mal" deben ser "rechazados y separados de la vida nacional".

"Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio", subrayó sin mencionar nombres.

La mandataria encargada recordó que propuso la convocatoria a un verdadero diálogo, una iniciativa que -según dijo ese día- debe incluir tanto a sectores políticos coincidentes como divergentes y encomendó esta tarea a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

También pidió entonces que ese diálogo tenga «resultados concretos, inmediatos», que sea venezolano y que no se impongan -subrayó- más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid.

Rodríguez tildó de vergonzoso que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EEUU en el que se capturó al gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.