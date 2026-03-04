María Corina Machado regresará a Venezuela y recorrerá todo el país

POR EFE

La líder opositora María Corina Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada al país, anunció su partido Vente Venezuela (VV) sin precisar cuándo retornará la dirigente que se encuentra en EE.UU., luego de salir del país y abandonar la clandestinidad para evitar el arresto tras sus denuncias de fraude en las presidenciales.

"Venezuela va a ser recorrida antes de que ella llegue y después con ella nuevamente en cada espacio (...) del territorio nacional", dijo el coordinador nacional de VV, Henry Alviárez, excarcelado el pasado 8 de febrero bajo medidas cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país.

El opositor anunció así una gira del partido por el país, que estará encabezada por él y a la que luego se unirá Machado cuando regrese.

Desde una rueda de prensa en el estado Lara (oeste), Alviárez dijo que el partido se organiza "no solo para cuando ella llegue sino para ese momento donde el venezolano tenga que elegir el destino para los próximos años".