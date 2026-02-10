Copa del Mundo: Gastronomía, retail y alojamiento entre los sectores ganadores

Por revistaeyn.com
La Copa Mundial de Futbol 2026 perfila para México mucho más que un espectáculo deportivo: se proyecta como uno de los mayores catalizadores económicos de la década.
De acuerdo con estimaciones de Deloitte, el torneo detonará una combinación de turismo, consumo e inversión que dejará una huella relevante en el crecimiento económico, el empleo y la actividad empresarial del país.
El impacto económico total previsto ronda los US$4.050 millones, resultado de dos grandes motores: la inversión en infraestructura necesaria para operar el evento y el fuerte incremento del gasto asociado a la llegada de aficionados y a la participación masiva de la población en torno al Mundial.
Tan solo en inversión, se calculan US$1.800 millones distribuidos entre 2024 y 2026, con un pico en los preparativos finales, mientras que el consumo concentrará cerca de US$2.250 millones de dólares adicionales, apunta Deloitte.
GENERACIÓN DE EMPLEOS
Uno de los efectos más visibles será la generación de empleo temporal, estimada en 112.200 puestos, lo que equivale a cerca del 0.19% del empleo total del país. Estos trabajos estarán vinculados tanto a obras de infraestructura como a sectores intensivos en servicios, como la gastronomía, el alojamiento y el comercio.
En términos macroeconómicos, el Mundial aportaría alrededor de 0,14 % del Producto Interno Bruto y podría elevar en una décima el crecimiento esperado para 2026.
El impacto sectorial será desigual, pero potente. La gastronomía destaca como uno de los grandes ganadores, no solo por la afluencia turística, sino por el consumo recurrente de los hogares y de quienes seguirán los partidos en bares y restaurantes.
El retail también verá un repunte significativo gracias a la llamada “canasta mundialista”, que incluye bebidas, snacks, productos de conveniencia y artículos electrónicos como televisores y sistemas de audio. A ello se suma el sector turístico-estadio, que integra hospedaje, movilidad y servicios asociados a cada partido, señala el informe de Deloitte.
El consumo interno jugará un papel central. Dos de cada tres mexicanos planean seguir el torneo, ya sea desde sus hogares, reuniones con amigos o espacios públicos. Este comportamiento impulsa compras anticipadas y gasto adicional durante las semanas del Mundial, transformando patrones de consumo y favoreciendo decisiones ligadas a la convivencia y la experiencia compartida.
Además, entre 20 % y 25 % de los aficionados verán los partidos fuera de casa, generando una derrama superior a los US$560 millones en bares y restaurantes.
En materia turística, México se prepara para recibir alrededor de 836.000 visitantes durante el torneo. Aunque la mayoría serán turistas nacionales, el segmento internacional tendrá un peso clave en la derrama económica, ya que su gasto promedio es considerablemente mayor. Hoteles, transporte, restaurantes y entretenimiento serán los primeros beneficiados, especialmente en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Sin embargo, el efecto no se quedará ahí. Las cadenas de suministro, la movilidad y el consumo interno permitirán que los beneficios se extiendan a estados que no albergarán partidos, ampliando el alcance del Mundial a nivel nacional.
"Al margen del evento deportivo, el torneo detona un ciclo intensivo de gasto que combina la llegada de aficionados nacionales e internacionales con un mayor consumo interno, impactando de manera directa a hogares, restaurantes, comercios y espacios públicos", apunta Deloitte.