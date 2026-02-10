Copa del Mundo: Gastronomía, retail y alojamiento entre los sectores ganadores

Empresas & Management

El crecimiento económico base estimado para México en 2026 se estimaba en 1,3 %, pero con el impulso del 0.1 puntos porcentuales (p.p.) generados por el Mundial, la estimación de crecimiento esperado para este 2026 sería de 1,4 %, señala informe de Deloitte.

Por revistaeyn.com La Copa Mundial de Futbol 2026 perfila para México mucho más que un espectáculo deportivo: se proyecta como uno de los mayores catalizadores económicos de la década. De acuerdo con estimaciones de Deloitte, el torneo detonará una combinación de turismo, consumo e inversión que dejará una huella relevante en el crecimiento económico, el empleo y la actividad empresarial del país.

El impacto económico total previsto ronda los US$4.050 millones, resultado de dos grandes motores: la inversión en infraestructura necesaria para operar el evento y el fuerte incremento del gasto asociado a la llegada de aficionados y a la participación masiva de la población en torno al Mundial. Tan solo en inversión, se calculan US$1.800 millones distribuidos entre 2024 y 2026, con un pico en los preparativos finales, mientras que el consumo concentrará cerca de US$2.250 millones de dólares adicionales, apunta Deloitte.

GENERACIÓN DE EMPLEOS

Uno de los efectos más visibles será la generación de empleo temporal, estimada en 112.200 puestos, lo que equivale a cerca del 0.19% del empleo total del país. Estos trabajos estarán vinculados tanto a obras de infraestructura como a sectores intensivos en servicios, como la gastronomía, el alojamiento y el comercio. En términos macroeconómicos, el Mundial aportaría alrededor de 0,14 % del Producto Interno Bruto y podría elevar en una décima el crecimiento esperado para 2026. El impacto sectorial será desigual, pero potente. La gastronomía destaca como uno de los grandes ganadores, no solo por la afluencia turística, sino por el consumo recurrente de los hogares y de quienes seguirán los partidos en bares y restaurantes. El retail también verá un repunte significativo gracias a la llamada “canasta mundialista”, que incluye bebidas, snacks, productos de conveniencia y artículos electrónicos como televisores y sistemas de audio. A ello se suma el sector turístico-estadio, que integra hospedaje, movilidad y servicios asociados a cada partido, señala el informe de Deloitte.